Podelili priznanja civilne zaščite

5.3.2020 | 10:20

Gasilska fotografija vseh prejemnikov priznanj

Janko Petrovič in Marjan Šmalc

Mokronog - Marca praznujemo svetovni dan civilne zaščite. Njenega pomena se zavemo največkrat šele, ko se počutimo ogrožene in potrebujemo pomoč. Včeraj je v Mokronogu potekala osrednja regijska slovesnost, na kateri so tudi podelili priznanja civilne zaščite za Dolenjsko in Belo krajino.

Zbrane v dvorani Upravno – kulturnega središča je uvodoma pozdravil župan občine Mokronog –Trebelno Anton Maver, ki je med drugim dejal, da smo lahko veseli, da živimi v času, ko je dobrodelnost in pripravljenost pomagati prepoznana v širšem obsegu. Obenem se je zahvalil vsem posameznikom, organizacijam in društvom, ki nesebično pomagajo ljudem ob različnih nesrečah. »Na našem območju so še posebej aktivni, zato še enkrat iskrena hvala,« je dodal. Osrednji govorec na prireditvi je bil Janko Petrovič, vodja izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Izpostavil je, da ima Slovenija dolgo tradicijo organiziranih oblik pripravljenosti na naravne in druge nesreče. »Lani smo obeležili 150-letnico gasilstva, ki še danes predstavlja najmnožičnejšo prostovoljno organizacijo v Sloveniji in je že zdavnaj presegla naloge, zaradi katerih je bila ustanovljena.« Slovenci smo lahko upravičeno ponosni na prostovoljnost, množičnost in tradicijo prostovoljstva ter s tem povezano solidarnost in nesebično pomoč sočloveku, ko pride do nesreče.

Poleg poklicnih reševalnih gasilcev so se tudi v lanskem letu izredno izkazali prostovoljci, meni Petrovič. »Prostovoljstvo je samo po sebi dragocena vrednota v naši družbi na vseh področji, ki se najbolje in najbolj pokaže ravno v naravnih nesrečah. Prostovoljstvo je torej kapital, ki ga ni mogoče nadomestiti z ničemer. To potrjujejo tudi bogate izkušnje organiziranja in delovanja prostovoljstva pri nas. Visoka stopnja povezanosti in usklajenosti poklicnih in prostovoljnih reševalnih služb ter Civilne zaščite, skupno s policijo in vojsko v enotno delujoč sistem je pomembna odlika in predanost, ki se vsak dan potrjuje. Pri tem se ne da nič prikriti, možno je le, da sistem deluje oz. ne deluje,« je še poudaril. Po njegovih besedah tako posamezniki kot družba pomoč vseh teh ljudi jemljemo kot samoumevno in ne pomislimo, koliko znanja, poguma in truda je potrebnega, da ob nesreči rešujejo življenja ali zavarujejo premoženje. »Zato je prav, da ob dnevih, kot je današnji, opozorimo na plemenito in obenem izjemno odgovorno poslanstvo, ki ga uresničujete prav vi v različnih reševalnih službah.«

Ob tej priložnosti so zaslužnim podelili tudi priznanja. Bronasti znak civilne zaščite so prejeli: Mojca Femec, Peter Mikec, Martin Štubljar, Luka Šterk, Silvo Vene, Alojz Dragan, Klemen Mihalič in Cvetka Kočjaž.

Srebrni znak sta Janko Petrovčič in Marjan Šmalc, poveljnik štaba CZ za Dolenjsko, podelila županu Občine Mokronog -Trebelno Antonu Mavru, prejemniki priznanja pa so tudi prostovoljna gasilska društva, ki praznujejo visoke jubileje, in sicer PGD Selo pri Mirni (za 100 let delovanja), PGD Dragatuš (za 110 let delovanja) in PGD Ponikve (za 110 let delovanja).

Zlati znak pa sta prejela PGD Škocjan (za 120 let delovanja) in Janez Bregant, ki si izjemno prizadeva za razvoj gasilstva v lokalnem in širšem okolju.

Besedilo in fotografije: R. N.

