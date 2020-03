V Sloveniji potrjen prvi primer okužbe z novim koronavirusom

5.3.2020

Minister za zdravje Aleš Šabeder je v izjavi za javnost sporočil, da smo bili ob 20.44 obveščeni, da imamo v Sloveniji prvi pozitivni primer okužbe z novim koronavirusom. Pacient je prišel iz Maroka preko Italije v Slovenijo. Včeraj je obiskal svojega zdravnika, kazal je znake bolezni, zato ga je zdravnik poslal na Infekcijsko kliniko v Ljubljani. Tam je bil pacient testiran, bris je bil pozitiven. Pacient ostaja hospitaliziran na Infekcijski kliniki v Ljubljani.

Dr. Maja Sočan iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je pojasnila, da NIJZ raziskuje poti, kje bi bilo možno mesto okužbe. Izgleda, da gre za uvožen primer in da se je pacient okužil v Maroku. »Pričeli bomo s protokoli in algoritmi, kot je predvideno. Ugotavljamo, s kom je bil pacient v stikih, da bo širjenje virusa kar najbolj omejeno in da ne bo okužil drugih. Med vrnitvijo v Slovenijo in hospitalizacijo je minilo nekaj dni, naša naloge je, da najdemo osebe, s katerimi je bil v stiku in jim svetujemo«, je dejala.

