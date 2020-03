Zasegli več kosov orožja, bombo, eksploziv in motorne žage

5.3.2020 | 11:15

Policisti PP Metlika so zaradi suma storitve premoženjskih kaznivih dejanj pridobili odredbo sodišča in v sodelovanju s črnomaljskimi policisti opravili hišno preiskavo na naslovu 54-letnega osumljenca z območja Črnomlja. Med hišno preiskavo so našli in zasegli 11 pušk, 2 pištoli, 173 nabojev, 78 detonatorjev, ročno bombo, 8,5 kilogramov eksploziva, 18 metrov vžigalne vrvice, 84 prepovedanih petard, več delov orožja in sedem daljnogledov za puške. O najdbi so seznanili bombne tehnike Specialne enote GPU, ki so poskrbeli za varno uničenje eksploziva in prevzeli prepovedane pirotehnične izdelke, detonatorje in bombo. Z ugotovitvami so seznanili tudi preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca.

Med preiskavo so policisti ugotovili, da ima osumljenec dovoljenje za štiri kose lovskega orožja, ki pa so mu ga zaradi nepravilne hrambe prav tako zasegli in pri pristojni upravni enoti predlagali uvedbo postopka za odvzem orožja. Zoper moškega bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih so uvedli prekrškovni postopek.

Med hišnimi preiskavami so policisti 54-letnemu osumljencu zasegli še osem motornih žag, za katere obstaja sum, za izvirajo iz tatvin in preiskujejo tudi okoliščine kaznivih dejanj tatvin. Morebitne oškodovance policisti pozivajo, da pokličejo na policijsko postajo Metlika na telefonsko številko 07 363 7250. Prav tako pozivajo morebitne oškodovance kaznivega dejanja tatvine kardanskih gredi. Policisti so predmeta našli v gozdu med Sovinkom in Štrekljevcem in domnevajo, da izvirata iz kaznivih dejanj tatvin.

Odnesel iz odklenjene garaže

Na Cankarjevi ulici v Črnomlju je v noči na 4. 3. nekdo iz odklenjene garaže stanovanjske hiše odtujil električno ročno orodje, ribiški pribor in komplet nožev. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 500 evrov.

Prijeli Slovenca in Pakistanca, ki sta prevažala tujce

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Čateža ob Savi ustavili osebni avtomobil BMW slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 33-letni državljan Slovenije v vozilu prevaža sedem tujcev (pet državljanov Iraka, državljana Somalije in državljana Pakistana), ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da je kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države osumljen tudi 23-letni potnik, državljan Pakistana, ki je prav tako sodeloval pri prevažanju tujcev. Osumljencema so odvzeli prostost in ju bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s šestimi tujci pa še potekajo.

Nezakonito v Slovenijo tudi državljana Srbije in Kosova

4. 3. nekaj po 20. uri so na avtocestnem postajališču Zaloke izsledili in prijeli 63-letnega državljana Slovenije in mu zasegli osebni avtomobil Volkswagen passat, v katerem je prevažal državljana Srbije in državljana Kosova, ki sta pred tem nezakonito prestopila državno mejo. Osumljenca bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku.

M. L.-S.; Foto: PP Metlika