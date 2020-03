Certifikat odličnosti šel tudi na "naš konec"

5.3.2020 | 12:15

Ljubljana - Letošnji prejemnik priznanja RS za poslovno odličnost je družba Lotrič Meroslovje, ki je prejela mednarodni certifikat odličnosti EFQM s petimi zvezdicami, certifikat pa je, kot poroča STA, prejela tudi družba Termoelektrarna Brestanica in sicer certifikat EFQM s štirimi zvezdicami.

Družba Lotrič Meroslovje, ki je nacionalno priznanje za poslovno odličnost prejela že leta 2012, je v postopku ocenjevanja prijavljenih na razpis za podelitev priznanj za preteklo leto, ki ga objavlja javna agencija za spodbujanje podjetništva Spirit Slovenija, prejela več kot 550 od skupno možnih tisoč točk, Termoelektrarna Brestanica pa več kot 400. Obe družbi bosta mednarodno veljavni certifikat EFQM lahko uporabljali tri leta.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek, je na včerajšnji podelitvi priznanja, kot poroča STA, poudaril, da je treba poslovno odličnost "postaviti pod reflektorje", saj predstavlja enega od temeljev za ugoden konkurenčni položaj podjetij. Doseganje poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti je po njegovih besedah tesno povezano z digitalno transformacijo. "Na tem področju ministrstvo vzpostavlja sistemski pristop k podpori podjetjem. Prek izvajalskih organizacij bomo do konca trenutne finančne perspektive zagotovili 32 milijonov evrov," je povedal. Dodal pa je, kot poroča STA, da je odličnost neločljivo povezana tudi z učinkovitostjo poslovanja in trajnostnimi strateškimi transformacijami. Letos bo ministrstvo tema področjema predvidoma namenilo 12 milijonov evrov. "Vendar pa lahko država ustvari le optimalno gospodarsko okolje. Kako se bodo podjetja razvijala, je odvisno od vodstva vsake organizacije posebej," je poudaril minister.

Direktor Termoelektrarne Brestanica Tomislav Malgaj je, kot poroča STA, ponosen na pridobitev certifikata. Zasluge zanj je pripisal vsem zaposlenim, ki si po njegovih besedah vsak dan prizadevajo za izboljšave na vseh področjih. "Menim, da imamo znanje in voljo, da nadaljujemo s prizadevanji in dosežemo še višjo stopnjo poslovne odličnosti," je dodal.

M. L.-S.