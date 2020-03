V novomeški bolnišnici prepovedali obiske

5.3.2020 | 14:10

Novo mesto - Kot so danes sporočili iz Splošne bolnišnice Novo mesto, so glede na veliko število respiratornih okužb in vse večjega števila obolelih za sezonsko gripo obiski svojcev pri pacientih do nadaljnjega prepovedani, vključno z obiskom partnerja pri porodnicah na porodniškem oddelku.

Za enkrat je še dovoljena prisotnost očeta pri porodu (v primeru, da je popolnoma zdrav).

Na pediatričnem oddelku je dovoljeno bivanje enega zdravega starša ob hospitaliziranem otroku.

Izjemoma se lahko dovoli obisk svojcev umirajočega in kritično bolnega pacienta, vsak dan (delavniki, sobote, nedelje, prazniki) v času od 15.30 ure do 16.00 ure z dovolilnico, ki jo podpiše zdravnik.

Informacije o stanju hospitaliziranih pacientov bodo lečeči zdravniki podajali telefonsko, v času, ki je sicer namenjen obiskom pacientov.

Vse obiskovalce naprošajo, da navedeno upoštevajo in jim tako pomagajo pri obvladovanju širjenja respiratornih okužb.

M. L.-S.