Zbirajo predloge za podelitev naziva Ambasador učenja

5.3.2020 | 14:45

Podelitev naziva ambasadorjev učenja, september 2018 (Foto: arhiv RIC Novo mesto)

Novo mesto - RIC Novo mesto v imenu konzorcija partnerjev projekta Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene Osrednja JV regija (projekt DIS) vabi predlagatelje, da se udeležijo javnega povabila, s katerim zbira predloge za podelitev naziva Ambasador učenja na območju Osrednje JV regije.

Vabijo vse, da jim posredujete predlog za imenovanje za posameznike, ki jih v svojem okolju prepoznavate kot odlične posameznike, ki so s svojim nenehnim učenjem, osebno in poklicno rastjo zgled odraslim. Svoje predloge lahko posredujejo do 24. marca.

Predloge lahko oddate v tiskani obliki na obrazcu za prijavo, ki je objavljen s povabilom na spletnih straneh RIC-a Novo mesto, CIK-a Trebnje, Grma Novo mesto – Centra biotehnike in turizma ter Šolskega centra Novo mesto osebno v tajništvu RIC-a Novo mesto ali ga pošljete po pošti (velja poštni žig 24. 3. 2020) na naslov Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto v zaprti ovojnici s pripisom »Za podelitev naziva Ambasador učenja 2020«.

M. L.-S.