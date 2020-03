Orglice imajo sedaj svoj praznik

5.3.2020 | 17:10

Mokronog - Orglice ali ustne harmonike imajo po novem svoj praznik. Na letošnjem 21. Mednarodnem festivalu ustnih harmonik "(ah), TE ORGLICE" so namreč zadnjo soboto v februarju slovesno razglasili za slovenski dan orglic/ustnih harmonik. Ob tej priložnosti so udeleženci, obiskovalci in drugi gostje festivala podpisovali listino, s čimer so izkazali podporo temu edinstvenemu malemu inštrumentu.

Letošnji festival, s katerim želijo organizatorji – OI JSKD Trebnje, Zveza kulturnih društev Trebnje in KUD Emil Adamič Mokronog - orglice/ustne harmonike približati čim širšemu občinstvu in predstaviti tako znane, že uveljavljene, kakor tudi manj znane in neznane izvajalce, dvigniti raven igranja in ne nazadnje utreti pot temu malemu glasbilu v izobraževalni sistem, je v celoti potekal v Mokronogu. Dogajanje so začeli z glasbeno delavnico s prof. Vladimirjem Hrovatom, nadaljevali s tremi popoldanskimi koncerti - dvema tekmovalnima in revijo – zaključili pa z večernim gala koncertom, na katerem so se predstavili najboljši s tekmovanj in revije. Festival je bil kot običajno mednarodno obarvan. Letos se je na njem zbralo okoli 70 udeležencev iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške.

Tekmovalna koncerta je, kot so sporočili iz OI JSKD Trebnje, spremljala strokovna komisija v sestavi Miro Božič, prof. Tatjana Mihelčič Gregorčič in prof. Miro Dizdar, revijo pa prof. Vladimir Hrovat in Stane Peček. Na tekmovalnih koncertih solistov in skupin je komisija podelila pet zlatih priznanj: Valterju Klemenčiču, Robertu Ivačiču – Blueharpu in Milanu Pranjiću ter Sorškim facam in Sorškim orgličarjem (KUD Oton Župančič Sora). Podelili so tudi osem srebrnih in osem bronastih priznanj. Obe komisiji sta izbrali še najbolj simpatičnega orgličarja festivala. Ta laskavi naziv je pripadel mlademu orgličarju Mihi Kočevarju iz Žalca.

Kot gost večera se je predstavil vrhunski orgličar/ustni harmonikar Miro Božič v družbi z Benjaminom Barbaričem (12-strunska klasična kitara). Predstavili so se tudi orgličarji z dveh pobratenih festivalov. V hrvaški občini Gračušče, ki je pobratena z občino Mokronog-Trebelno, bodo letos obeležili 25. obletnico festivala Zasopimo na organić, festival orglic Međunarodna Cvitarijada – Festival svirača ustne harmonika pa imajo tudi v Zadru. Zvečer so v Mokronogu gostili tudi Lojzeta Peterleta, ki so mu podelili listino, s katero so ga imenovali za ambasadorja orglic/ustnih harmonik, ter Davida Hambleya, tajnika članstva angleške Nacionalne ustno-harminakarske lige (National Harmonica League) Harmonica UK.

Sobotni večer so okronali z slovesno razglasitvijo slovenskega dneva orglic/ustnih harmonik, za katerega so izbrali zadnjo soboto v februarju s spomin na koncert, ki je potekal 29. februarja 2004 v Veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani. Koncert je namreč pomenil velik dosežek za ljubitelje tega malega glasbila, ki se je takrat prvič na Slovenskem množično predstavilo na tako imenitnem odru in v tako elitni družbi drugih glasbil, ne samo kot enakovredno glasbilo, temveč kot nosilec glasbene misli.

Ob razglasitvi slovenskega dneva orglic/ustnih harmonik so orgličarji pod dirigentskim vodstvo dolgoletnega vodje in idejnega očeta festivala Staneta Pečka skupaj zaigrali priljubljeno slovensko ljudsko zdravico Kol'kor kapljic, tol'ko let.

M. L.-S.; Foto: Alenka Stražišar Lamovšek

