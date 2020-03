Koronavirus: iz Dolenjske in Bele krajine v SB Novo mesto

5.3.2020 | 15:25

Novo mesto - Enotna vstopna točka za odvzem brisov pri pacientih s sumom na okužbo z virusom SARS-CoV-2 za JV regijo Dolenjske in Bele krajine je Splošna bolnišnica Novo mesto (SB NM) - v prvi fazi Urgentni center SB NM, v drugi fazi pa pritličje stare Interne bolnišnice SB NM.

Kot so sporočili iz SB NM, gre za skupni dogovor o organizaciji sprejema in obravnave bolnika s sumom na okužbo z virusom SARS-CoV-2 Splošne bolnišnice Novo mesto, zdravstvenih domov (ZD Novo mesto, ZD Trebnje, ZD Črnomelj, ZD Metlika) in koncesionarjev ter NIJZ OE NM, ki je bil sprejet na sestanku dne 2.3.2020 in potrjen s strani Ministrstva za zdravje dne 4.3.2020.

Ljudem sporočajo, da naj v primeru suma na okužbo z virusom SARS-CoV-2 ravnajo na sledeč način:

1.Pacient najprej pokliče izbranega osebnega zdravnika v Zdravstveni dom ali koncesionarja. Osebni zdravnik bo skupaj z epidemiologom ocenil potrebo po nadaljnji obravnavi. Pacienta bo najavil v Urgentni center SB NM in mu posredoval ustrezna navodila za prihod v Urgentni center SB NM.

2.Ponoči od 20.00 do 7.00 ure zjutraj in ob vikendih pa pacient ob sumu na corona virus pokliče v Urgentni center SB NM na telefonsko številko 07 62 00 700. Dežurni zdravnik bo kontaktiral epidemiologa in ocenil potrebo po nadaljnji obravnavi ter posredoval pacientu ustrezna navodila za prihod v Urgentni center SB NM.

3.Pacient pred Urgentnim centrom SB NM skladno z navodili na vratih pozvoni. Zdravstveno osebje ga bo usmerilo v prostore izolacijske ambulante, kjer mu bo odvzet bris in bo ustrezno obravnavan.

M. L.-S.