FOTO: 59. sejem Dom

5.3.2020 | 16:10

Sejem Dom bo odprt do 8. marca.

Ljubljana - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je včeraj vrata odprl največji mednarodni sejem graditeljstva v regiji – 59. sejem Dom. 505 podjetij iz 29 držav bo pet dni, torej do 8. marca, predstavljalo storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo in energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, ureditev okolice in rešitve za varovanje objektov.

Neposredni razstavljavci prihajajo iz Slovenije ter sosednjih Avstrije in Hrvaške, sporazumno je letošnji sejemski nastop odpovedalo pet podjetij iz Italije, 213 podjetij iz tujine oziroma njihove blagovne znamke pa zastopajo slovenska podjetja, tako da v danih razmerah zaradi koronavirusa ni razlogov za preplah. Statistika s preteklih sejmov kaže, da več kot polovica obiskovalcev prihaja iz osrednje Slovenije, ostali pa iz drugih regij. Med množico razstavljalcev smo tudi letos opazili veliko pomembnih podjetij iz dolenjske regije.

Sejem je včeraj uradno odprl Marjan Šarec, ob tej priložnosti so podelili tudi nacionalni okoljski certifikat – Znak kakovosti v graditeljstvu 2019 (ZKG).

V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so na sejmišču namestili razkuževalne točke in še toliko bolj poskrbeli za redno zračenje dvoran.

Dogajanje na razstavnih prostorih vse dni spremljajo brezplačna svetovanja in predavanja neodvisnih strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK in Mreže ENSVET – Eko sklada.

Na včerajšnji novinarski konferenci podjetja Lumar so predstavili novosti in trajnostne rešitve, ki jih združujejo pod konceptom Lumar Zero Emission Living®. Gre za skupek rešitev, ki so jih leta 2016 začeli na področju trajnostnega bivanja in mobilnosti z BMW Slovenija in njihovo znamko BMW i ter so na podlagi izkušenj in pridobljenih znanj prerasle v celovit koncept podjetja Lumar za bivanje brez emisij in prehod v brezogljično družbo. Vse so danes že del njihove standardne ponudbe. Koncept Lumar Zero Emission Living® je del prihodnje usmeritve in delovanja, zato v tej smeri razvijajo tudi nove linije hiš, trajnostne koncepte in iščejo nova partnerstva ter sodelovanja.

Največji sejem Gospodarskega razstavišča je zapolnil vse obstoječe dvorane in še tri montažne.

Sejem bo v soboto odprt od 10. do 19. ure, v nedeljo pa do 18. ure.

Besedilo in fotografije: M. K. K.

