Na cestah veliko dela za reševalce in gasilce

6.3.2020 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 6.19 sta na cesti Dvor-Žužemberk trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so oskrbeli dve osebi na kraju in eno odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri prenosu in oskrbi poškodovanih, usmerjali promet, posuli razlite motorne tekočine, pomagali avtovleki pri odstranitvi vozil in očistili cestišče.

Ob 15.00 sta v naselju Dolenji Maharovec, občina Šentjernej, trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so oskrbeli osebo na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri prenosu in oskrbi poškodovane, usmerjali promet do prihoda policije in očistili cestišče.

Ob 16.48 sta na glavni cesti na Logu, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so kraj zavarovali, nudili pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev, nevtralizirali razlite motorne tekočine, očistili vozišče, nudili pomoč policistom in pri odstranitvi vozil. Reševalci NMP Sevnica so poškodovani osebi oskrbeli in eno odpeljali v SB Brežice, drugo pa v SB Novo mesto.

Ob 17.04 je na cesti Otočec-Gorenje Kronovo, občina Novo mesto, padel kolesar in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so oskrbeli osebo na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nesreča v gozdu

Ob 19.09 se je v kraju Zabukovje nad Sevnico pri delu v gozdu poškodoval občan. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Sevnica so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v SB Celje.

Požari na travniških površinah

Ob 11.14 je v bližini naselja Damelj, občina Črnomelj, gorel kup suhega sena na travniku. Gasilci PGD Sinji Vrh in Stari trg ob Kolpi so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 16.09 je v bližini naselja Damelj, občina Črnomelj, ponovno zagorel kup suhega sena na travniku. Gasilci PGD Sinji Vrh so premetali seno in pogasili požar.

Ob 18.14 je v bližini naselja Ornuška vas, občina Mokronog-Trebelno, gorela podrast na robu gozda. Požar se je razširil na lovsko opazovalnico. Gasilci PGD Štatenberk so pogasili požar na površini 10 kvadratnih metrov in sanirali steber lovske opazovalnice, ki je bil poškodovan.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 8:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA-HENČEK;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNAFELČEVA;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABEN;

- od 10:45 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI SMOLENJI VASI;

- od 12:00 do 12:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE;

- od 13:15 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI CEGELNICI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. KAL, na izvodu ORKLJEVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA OTOČEC .

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FUČKOVCI na izvodu Fučkovci vas.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA , izvod Oto- Govednik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP VGP Čatež izvod novo naselje med 8. in 10. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Dolenje Radulje izvod proti Raki med 8. in 10. uro in na območju TP Bučka izvod Bučka med 10. in 12. uro.

M. K.