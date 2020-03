Jutri volilni molk, na dan žena pa volitve

6.3.2020 | 13:00

Kdo bo po 8. marcu sedel na županskem stolu v občini Šentjernej?

Šentjernej - V občini Šentjernej, ki jo po odstopu župana Radka Luzarja 19. decembra lani vodi podžupan Janez Selak (s pooblastilom župana), so tik pred nadomestnimi županskimi volitvami, ki bodo to nedeljo, 8. marca.

V sredo so v šentjernejski občini že potekale predčasne nadomestne volitve za župana, seveda za vse tiste, ki v nedeljo ne bodo utegnili na volišča in bodo dan žena morda raje preživeli kje drugje.

Franc Hudoklin

Jože Simončič

Kot smo že poročali, sta kandidata le dva: dolgoletni župan Franc Hudoklin (SLS), ki je občino pred leti vodil dve desetletji - podpirata ga stranki DeSUS in SNS, ter Jože Simončič, dolgoletni direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, ki se je za župansko mesto prvič potegoval na zadnjih volitvah, zdaj pa znova. Kandidira kot neodvisni kandidat nestrankarske Liste za celostni razvoj s podporo treh list: Liste za šentjernejsko dolino Liste mladih za aktiven Šentjernej in Liste Skupaj za prihodnost in ima pisno zavezo o sodelovanju deset občinskih svetnikov v občinskem svetu, kar je večina.

Oba kandidata imata v zadnjem času seveda ogromno dela, ko na različne načine po terenu nagovarjata volivce. Simončič je imel nešteto srečanj po vaseh, ob torkih in četrtkih pa je občane tudi vabil na klepet ob kavi v dva šentjernejska lokala. Hudoklin pa je ravno tako - v glavnem kar peš - obšel vse vasi in se z ljudmi dobival zlasti po gasilskih domovih.

Oba sta se oz. se bosta v zadnjih dneh pred sobotnim volilnim molkom z občani srečala tudi v centru Šentjerneja: Hudoklin je včeraj vabil na ploščad pred nekdanjo občinsko stavbo na Trubarjevi cesti, Jože Simončič pa srečanje organizira danes na plac. Kakega soočenja obeh županskih kandidatov tokrat ni organiziral nihče.

Jutri je torej volilni molk, odgovora na vprašanje, kdo se bo sredi Šentjerneja veselil v nedeljo zvečer, pa nima nihče.

Za Hudoklin bo na glasovnici mogoče glasovati pod številko 1, za Simončiča pa pod številko 2. Vrstni red na glasovnici je bil določen z žrebom.

Besedilo in foto: L. Markelj