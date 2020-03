Teden cvička združili s praznovanjem trebanjske občine

Trebnjem se drugi konec tedna v juniju obeta pestro dogajanje, ki so ga včeraj predstavili direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič, trebanjski župan Alojzij Kastelic in predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak.

Trebnje - V Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske so se odločili, da bo letošnji, že 48. Teden cvička, znova potekal v Trebnjem, in sicer od 12. do 14. junija. Osrednjo dolenjsko vinogradniško prireditev bodo namreč združili z občinskim praznovanjem in tradicionalno prireditvijo Iz trebanjskega koša, s tem pa naj bi prihranili nekaj tisoč evrov pri organizaciji obeh dogodkov in zgostili dogajanje, so povedali na včerajšnji novinarski konferenci.

Trebnje bo tako že četrtič gostilo cvičkovo karavano. »Ocenjujemo, da so bile vse tri prireditve v preteklosti dobro organizirane. Vse to bomo poskušali obdržati in dodati še kakšno novost. Prepričani smo, da bodo letos obiskovalci zelo zadovoljni, ker bo zelo veliko dogodkov,« pravi predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak. Na letošnji razpis za soorganizacijo Tedna cvička se ni prijavilo nobeno vinogradniško društvo, kot je bilo to preteklosti, zato so se na zvezi določili, da jo pripravijo v sodelovanju s trebanjsko občino, je dodal Jurak.

Teden cvička bodo s treh skrajšali na dva prireditvena dneva. V petek, 12. junija, bodo začeli s tradicionalno otvoritveno povorko dolenjskih vinogradnikov, ki se je navadno udeleži več kot 1000 članov iz 32 vinogradniških društev, nato pa nadaljevali z ostalimi aktivnostmi. »Izbrali bomo že 22. cvičkovo princeso, novega kralja cvička, razglasili ambasadorja cvička, obiskovalci bodo lahko okušali vsa nagrajena vina, obeta pa se tudi bogat zabavni program,« še dodaja Jurak.

A letos ne bo tako imenovanega cvičkovega vlaka, kajti lani je bilo premalo zanimanja za pot v Ljubljano in nazaj. Teden cvička je lani privabil okoli 9.000 obiskovalcev, letos prireditelji upajo, da jih bo še nekaj tisoč več. V soboto, 13. junija, bo namreč dopoldan potekalo tradicionalno srečanje upokojencev Dolenjske in Bele krajine.

Sočasno bodo odprli tudi odprli tudi 53. mednarodni tabor likovnih samorastnikov, v okviru katerega bodo umetniki ustvarjali teden dni. »Sedaj poteka proces izbire umetnikov, povabilo je bilo v novembru in komisija že pregleduje prispele prijave,« je povedala Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje, ki bdi nad tamkajšnjo Galerijo likovnih samorastnikov.

Nedelja, 14. junija, pa bo bolj športno obarvana. Dopoldan bo potekal že 16. tradicionalni maraton Dana, popoldan pa bodo ljubitelji kolesarstva spremljali najboljše kolesarje na dirki Po Sloveniji, v Trebnjem bo namreč leteči cilj ene od etap. Prireditelji ocenjujejo, da bo tridnevno dogajanje stalo okoli 100.000 evrov, od tega gre 35.000 evrov iz proračuna Občine Trebnje. »Finančni vložek občine je, če so to ločene prireditve, sorazmerno velik. Z združevanjem prireditev pa dosežemo neko finančno sinergijo in zgoščeno dogajanje,« pravi trebanjski župan Alojzij Kastelic.

Dogodki v sklopu 48. Tedna cvikča bodo potekali že aprila, ko bo na sporedu ocenjevanje vin, maja sledi tradicionalni Slakov pohod po Trški gori pa tudi že šesto srečanje vinogradniških pevskih zborov Dolenjske, na gradu Sevnica bo potekal 10. festival modre frankinje, teden dni pred osrednjo vinogradniško prireditvijo pa pripravljajo tudi kulinarični večer z nagrajenimi vini v vili Rakar v Trebnjem.

