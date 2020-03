Brežičan Igor Zorčič novi predsednik DZ RS

6.3.2020 | 08:35

Igor Zorčič iz Brežic je postal novi predsednik DZ RS. (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Dosedanji vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič je bil sinoči na tajnem glasovanju z 48 glasovi za in 29 proti izvoljen za novega predsednika DZ. Na tem mestu je zamenjal prvaka SD Dejana Židana, ki je odstopil po oblikovanju nove koalicije in izvolitvi Janeza Janše za mandatarja.

42-letni IIgor Zorčič je pravnik, doma iz Brežic. Do zdaj je bil v parlament izvoljen dvakrat - prvič na volitvah leta 2014, drugič pa leta 2018, ko je tudi prevzel vodenje poslanske skupine SMC. Na zadnjih lokalnih volitvah je kandidiral za brežiškega župana - neuspešno.

Zorčič se je po izvolitvi zahvalil za podporo in izrazil hvaležnost, da mu je z izvolitvijo zaupano graditi na dediščini vseh, ki so na funkciji predsednika DZ pisali zgodovino slovenskega parlamentarizma. "Z izvolitvijo ste mi naložili veliko odgovornost, a vedite, da parlamentarne demokracije v teh dveh letih ne bom gradil sam, ampak skupaj z vami," je dejal poslancem.

Izpostavil je še, da bo šlo vsem skupaj bolje, če "bomo sprejemali kakovostne in družbeno sprejemljive odločitve". "Zato moramo spoštovati pravila in postopke, eden drugega in krepiti dialog. Sam bom v te cilje usmeril vse svoje znanje in energijo," je dejal. Dosedanjima predsednikoma DZ v tem mandatu - Dejanu Židanu in Mateju Toninu - pa se je zahvalil za opravljeno delo.

Zorčiča je na mesto predsednika DZ v skladu s koalicijsko pogodbo predlagalo 48 poslancev nove koalicije SDS, SMC, NSi in DeSUS. Še pred glasovanjem so mu podporo izrekli tudi poslanci SNS in poslanca obeh manjšin. Glasovanje sicer te napovedane podpore ne odraža. Dobil je 48 glasov, 11 glasovnic pa je bilo neveljavnih.

Kdo od naših v ministrski ekipi?

V novi vladi naj bi predvidoma imeli še nekaj »naših« ljudi z Dolenjske in Posavja. Predvidoma danes naj bi mandatar za sestavo slovenske vlade Janez Janša v državni zbor posredoval predlog ministrskih kandidatov, med njimi naj bi bil Zdravko Počivalške (SMC), že sedanji in bodoči minister za gospodarstvo, ter ravno tako Posavec Andrej Vizjak (SDS), kandidat za ministrstvo za okolje in prosto. Vizjak, mag. elektrotehnike iz Brežic, je že bil gospodarski minister v letih 2004 - 2008, torej v prvi Janševi vladi.

L. M.