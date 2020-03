Vrtec nekoliko dražji

6.3.2020 | 09:30

Žužemberški svetniki so se včeraj prvič sestali v letošnjem letu.

Župan Jože Papež in direktor občinske uprave Tomaž Hrastar

Učenci OŠ Žužemberk in njihova mentorica Helena Smrke so predstavili projekt Pustolovski park.

Žužemberk - Prvič po novem letu so se včeraj sestali žužemberški občinski svetniki, ki so se med drugim tudi strinjali 5-odstotnim povišanjem ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Žužemberk. Te bodo v veljavo stopile s prvim aprilom.

Kot piše v gradivu, je razlog za podražitev dvig stroškov dela, saj so se nekaterim zaposlenim lani zvišale plače, obenem se je z novim letom povišala tudi minimalna plača. Za prvo starostno obdobje bo po novem cena znašala 450,96 evra, za drugo starostno obdobje pa 377,38 evra. »Mesečni stroške Občine Žužemberk za pokrivanje razlik do polne ekonomske cene bi bil večji za približno 2.500 evrov, starši pa bi zaradi dviga ekonomske cene plačali za prvo starostno obdobje od 2,15 do 16,54 evra več, za drugo starostno skupino pa od 1,8 do 13,84 evra več kot po trenutno veljavni ekonomski ceni,« piše v gradivu.

Svetniki so se včeraj seznanili tudi s planom novomeške Komunale za letošnje leto, poročilom o dosedanjih aktivnostih pri izdelavi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, potrdili letne programe za kulturo, šport in dejavnosti javne gasilske službe, prisluhnili pa so tudi učencem OŠ Žužemberk in njihovi mentorici Heleni Smrke pri predstavili projekta Pustolovski park, ki so ga izdelali v okviru programa First Lego League, z njim pa so se uvrstili na državno tekmovanje.

Župan Jože Papež se je na koncu seje dotaknil še nekaterih aktualnih projektov, več o njih pa v naslednjem Dolenjskem listu.

