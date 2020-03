Obrezoval veje in padel z drevesa

Črnomaljski policisti so bili obveščeni o nesreči pri delu na območju Krvavčjega Vrha. Zbrali so obvestila in ugotovili, da se je 50-letni moški povzpel na drevo, da bi obrezoval veje. Na višini okoli 2,5 metrov se je veja odlomila, moški pa je padel in se hudo poškodoval. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Poškodoval se je med podiranjem dreves v gozdu

Sevniški policisti ugotavljajo okoliščine nesreče pri delu v gozdu. Po prvih ugotovitvah se je pri delu v gozdu v Zabukovju nad Sevnico v poznih popoldanskih urah med podiranjem dreves hudo poškodoval 43-letni moški, kimed delom ni uporabljal zaščitne opreme.

Kolesar hudo poškodovan

Sinoči nekaj po 17. uri so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči pri Šentrupertu, v katerih sta bila udeležena dva kolesarja. Opravili so ogled in ugotovili, da je mladoletnik vozil v skupini kolesarjev. Zaradi nepravilnega bočnega prehitevanja je trčil v drugega kolesarja, padel in se huje poškodoval. Poškodovanega kolesarja so oskrbeli v novomeški bolnišnici, policisti pa bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Povzročitelj nesreče pijan



Včeraj okoli 16.30 se je zgodila prometna nesreča na Logu pri Sevnici. 64-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Krškega proti Sevnici, je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 52-letna voznica. Sevniški policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,66 miligramov alkohola. Nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Lažje poškodovano voznico so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

V prometnih nesrečah poškodovani voznici

Včeraj nekaj po 6. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti med Dvorom in Žužemberkom. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Žužemberka proti Dvoru. 61-letni voznik je zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je vozila 41-letna voznica. Poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

O prometni nesreči v Dolenjem Maharovcu so bili šentjernejski policisti obveščeni ob 15. uri. Ugotovili so, da je nesrečo povzročila 81-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zapeljala na levo smerno vozišče in trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 50-letni voznik. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico.

