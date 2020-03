Zasegli so mu vojaško orožje in naboje

6.3.2020 | 14:15

Zaseženo orožje in naboji. (Foto: PU Novo mesto)

Policisti Policijske postaje Šentjernej so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 37-letnega osumljenca z območja Ivančne Gorice. Med hišno preiskavo so našli in zasegli dva kosa vojaškega orožja in več kot 1100 različnih nabojev. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja in eksplozivov.

Vlomi in tatvine

V Dolenji Stari vasi na območju PP Šentjernej je v noči na 5. marec nekdo iz gospodarskega objekta ob stanovanjski hiši odtujil živila in samokolnico.

Med 4. in 5. marcem je v Sevnem na območju PP Novo mesto neznanec skozi vrata vlomil v prostore delavnice in odtujil električno ročno orodje in električne vodnike. Škode je za okoli tisoč evrov.

V naselju Žigrski Vrh na območju Sevnice je med 4. in 5. marcem nekdo iz stanovanjske hiše odtujil denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Sirijec nezakonito prestopil državno mejo

Policisti Policijske postaje Brežice so danes ponoči med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Jesenicah izsledili in prijeli državljana Sirije, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

