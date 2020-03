Koliko testiranj za koronavirus v SB Novo mesto in Brežice?

6.3.2020 | 11:45

Umivanje in razkuževanje rok je zelo pomembno. (Foto: L. M.)

Novo mesto, Brežice - Po odkritju prvega obolelega za novim koronavirusom v Sloveniji, so zdravstvene ustanove povsod po državi zabeležile povečano število telefonskih klicev zaskrbljenih državljanov, kar je ponekod povzročilo tudi težave na telefonskem omrežju, kar pomeni, da klicatelji niso mogli dobiti zveze.

Poklicali smo v regijski splošni bolnišnici Novo mesto in Brežice, saj ste nas bralci obvestili, da ste se soočali z opisanimi težavami.

V SB Novo mesto nam je strokovni direktor, prim. Milivoj Piletić, dr. med., specialist interne medicine, potrdil, da so težave s telefonskim omrežjem zaradi povečanega števila klicev zaznali tudi pri njih, kar po eni strani sicer ocenjuje kot dobro. Meni namreč, da so ljudje upoštevali navodila stroke in so se za prve informacije poslužili telefonske komunikacije. So pa tudi v Novem mestu o težavah obvestili Ministrstvo za zdravje, zato strokovni direktor pričakuje, da bodo še danes dobili dodatno telefonsko številko, o čemer bodo obvestili javnost.

Sicer so v Novem mestu naredili 5 testiranj na novi koronavirus, 4 vzorci so bili negativni, za enega rezultate še čakajo.

Strokovna direktorica SB Brežice, Mojca Savnik Iskra, dr. med., pa pravi nasprotno. Pri njih težav s telefoni niso imeli, saj so se ti porazdelili in so pacienti klicali tudi splošne zdravnike. V Brežicah imajo za testiranje za novi koronavirus postavljen kontejner pri urgentnem centru, v neposredni bližini zdravstvenega doma.

Vzeli so manj kot 10 brisov, vsi vzorci so bili negativni.

Tako Piletić kot Savnikova še enkrat opozarjata, naj se ljudje držijo navodil zdravstvene stroke, poskrbijo naj za priporočene ukrepe in spremljajo tako medije kot spletne strani zdravstvenih institucij, kjer sproti objavljajo potrebne informacije.