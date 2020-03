V tej šoli je bilo res lepo

6.3.2020 | 15:30

Blaž Kočevar je nagovoril obiskovalce v dvorani in seveda svoje nekdanje učence (na sliki). (Foto: M. L.)

Na semiški prireditvi o šoli Štrekljevec so zapeli sedanji šolarji. (Foto: M. L.)

Bližnja zgodovina šole Štrekljevec je tudi na ogled na razstavi v avli Kulturnega centra Semič. (Foto: M. L.)

Šola na Štrekljevcu (Foto: M. L.)

Štrekljevec - »Blaž z velikim srcem in potrpežljivostjo nas je vzgajal v prave ljudi.« Blažu Kočevarju, učitelju v osnovni šoli Štrekljevec, ki je podružnica osnovne šole Belokranjskega odreda Semič, so te besede namenili nekdanji učenci na nedavni javni prireditvi v Kulturnem centru Semič. Dogodek, ki ga je organiziral KUD Jože Mihelič Semič pod skupnim naslovom Pridite v vas, obujali bomo spomine, so podnaslovili 15 generacij šole Štrekljevec 1987–1999.

Učitelj Blaž Kočevar in nekdanji učenci šole so obudili spomin na vznemirljive šolske dneve. Popoldne, v katerem so obiskovalci dodobra napolnili dvorano kulturnega centra, so popestrili z anekdotami o šolskem življenju iz tistega čas, ob tem so predvajali tudi kratke dokumentarne filmske posnetke. Skupno vsem tem sporočilom je bilo: v šoli na Štrekljevcu je bilo res lepo. V spored, ki ga je povezovala nekdanja učenka Kristina Sepaher, so vključili tudi nastop pevskih zborov osnovne šole Štrekljevec in instrumentalne točke. V središče tokratnega dogajanja so postavili že omenjenega učitelja Blaža Kočevarja, ki se je za to zahvalil, pri tem pa je tudi sam omenil precej ljudi iz semiške in tudi sosednjih občin, ki na ralične načine soustvarjajo semiško javno dogajanja ali pa ga spremljajo in podpirajo.

V avli Kulturnega centra so si obiskovalci lahko ogledali razstavo fotografij in drugega gradiva petnajstih generacijah osnovne šole Štrekljevec.

M. L.

Galerija