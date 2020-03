Delavec padel z višine

6.3.2020 | 19:45

Ob 12.40 se je na Straški cesti v Novem mestu v podjetju poškodoval delavec. Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Dodali so še, da je ob 14.43 v podjetju na Šmarješki cesti v Novem mestu delavec padel z višine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so delavca oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Po trku štiri osebe v bolnišnico

Z brežiškega centra za obveščanje pa so sporočili, da so ob 14.34 posredovali gasilci PGE Krško v kraju Kalce-Naklo, občina Krško, kjer je prišlo do trka dveh osebnih vozil. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so štiri poškodovane osebe oskrbeli in jih prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

R. N.