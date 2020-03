Bolnišnica z novim atroskopskim stolpom

7.3.2020 | 08:30

Direktorica Milena Kramar Zupan in travmatolog Blaž Iskra, ki je bil pobudnik akcije zbiranja denarja, ob novi pridobitvi SB Novo mesto. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Splošna bolnišnica Novo mesto je bogatejša za nov atroskopski stolp. Na oddelku za travmatologijo kirurškega sektorja vsako leto opravijo približno 500 artroskopskih operacij, ki so v večini nadomestile klasične operacije, namenjene zdravljenju poškodb in obolenj kolen in ramen. Gre za izjemno pogoste poškodbe, ki so posledica športnih dejavnosti in življenjskega sloga prebivalstva, in so tako v Evropi kot tudi v Sloveniji v porastu, so sporočili iz novomeške bolnišnice.

Za artroskopski stolp je od novembra 2018 do julija 2019 denar podarilo 70 donatorjev, ki so skupaj zbrali okoli 90.000 evrov, kar je v celoti pokrilo vse stroške nakupa. »Oprema je najnovejše generacije, namenjena minimalno invazivnim kirurškim posegom v sklepih, kot so rama, koleno, gleženj, zapestje. Najsodobnejša tehnologija 4K, vgrajena v opremo, kirurgu omogoča bolj natančen prikaz obolenj v sklepih, večje vidno polje med samim posegom in s tem učinkovitejši in za pacienta varnejši kirurški poseg,« so pojasnili.

Ob visoki stopnji zaščite podatkov oprema omogoča enostavno dokumentiranje in shranjevanje posamičnih delov operativnega posega. Vgrajena funkcija »brez-žičnega prenosa v živo« pa bolnišnici zagotavlja najnaprednejšo tehnologijo za izobraževanja tako zaposlenih kot tudi pacientov.

»Nova pridobitev nam tako omogoča učinkovito, uspešno in natančno delo. Glavna prednost artroskopskih posegov je minimalna invazivnost, kar zmanjšuje bolečine po operaciji, zaradi povečave slike s pomočjo kamere je boljša preglednost sklepa, manj je brazgotinjenja, v nekaterih primerih je veliko hitrejše tudi okrevanje, manj je možnih zapletov pri celjenju, manj je okužb,« je dodala direktorica Milena Kramar Zupan v sporočilu za javnost.

Pacientom, ki prihajajo iz najbolj aktivne skupine prebivalstva, bodo tako hitreje okrevanje in nadaljevali s svojim aktivnim življenjskim slogom. Nova oprema bo prispevala tudi k skrajšanju čakalne dobe za artroskopske posege, ki trenutno znaša od tri do štiri mesece.

Vsem donatorjem, posebej pa Krki, tovarni zdravil, ki je za nakup prispevala 25 tisoč evrov, se v Splošni bolnišnici Novo mesto iskreno zahvaljujejo.

M. Ž.