Dobova v Ligo NLB za prvaka, neznanka le še ena

7.3.2020 | 07:25

Foto: Arhiv DL

Maribor, Ormož - Rokometaši Dobove se z zmago v Mariboru veselijo prve uvrstitve v boje za prvaka, odkar so se leta 2015 prebili med slovenske prvoligaše. V predzadnjem krogu prvega dela Lige NLB so sinoči po preobratu v drugi polovici drugega polčasa ugnali Branik s 27:25.

Dobovčani so postali peta ekipa, ki si je zagotovila mesto med najboljšo šesterico, ki bo napredovala v Ligo za prvaka. Pred tem je to že uspelo Celju Pivovarni Laško, Riku Ribnici, obe ekipi sta bili uspešni tudi na včerajšnjih tekmah 21. kroga, Gorenju Velenju in Trimu Trebnje, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenij.

Po porazu Jeruzalema Ormoža (26:22) na domačem igrišču proti Ribničanom v Ligi NLB za prvaka ostaja prosto eno mesto. Moštvi Kopra in Krke, ki bosta na igrišče stopili v nedeljo, imata tako priložnost, da se z zmagama točkovno poravnata z Ormožani, ki trenutno zaokrožuje najboljšo šesterico.

Dobova zdržala peto mesto

Dobova je v štajerski prestolnici osvojili zlata vredni točki ter zadržala peto mesto na prvenstveni lestvici, ki jim v končnici, kot že zapisano, prinaša nastop v ligi za prvaka. Posavci imajo po nepopolnem predzadnjem krogu rednega dela državnega prvenstva dve točki prednosti pred Ormožani ter štiri pred Koprčani in Novomeščani.

Sprva je kazalo na zmago domačih rokometašev. V prvem polčasu so imeli Mariborčani škarje in platno v svojih rokah, nekajkrat so si priigrali pet golov prednosti, polčas pa zaključili s 13:10.

V drugi polovici tekme niso bili več tako prepričljivi, izbranci gostujočega trenerja Benjamina Teraša so jih v 39. minuti po golu Vladana Lončarja ujeli in izenačili na 16:16, le minuto kasneje pa po zadetku Dorina Markušića povedli. V nadaljevanju dvoboja so prikazali zbrano in odgovorno igro ter v 59. minuti povedli s 26:23, so dogajanje na igrišču povzeli na RZS.

V zmagovalni ekipi sta bila najbolj učinkovita Lucian Bura in Vladan Lončar, ki sta dosegla po šest golov, v poraženi pa je Andraž Velkavrh dosegel pet zadetkov.

Prihodnjo soboto Dobova gosti Gorenje Velenje.

Ribničani boljši za štiri gole

Do 27. minute je bila tekma povsem izenačena (10:11), končnica prvega polčasa pa je minila v znamenju rokometašev iz dežele suhe robe, ki so si priigrali tri gole prednosti (14:11).

Ribničani so imeli do 47. minute gostitelje v svoji oblasti (21:17), nato pa so izbranci domačega trenerja Saša Prapotnika prestavili v višjo prestavo in se v 51. minuti približali na gol zaostanka (20:21).

Prelomni trenutki dvoboja so bili znova domena gostujočih rokometašev, ki so dve minuti kasneje po golih Žana Žagarja in Jana Puclja povedli s 23:20, lepo prednost pa brez posebej stresnih trenutkov zadržali do konca dvoboja.

V ribniški ekipi je bil najbolj učinkovit Jan Pucelj s sedmimi goli, v ormoški je enega več dosegel Tilen Kosi.

Zasedba iz Ribnice bo v zadnjem krogu prvega dela lige NLB gostila Krko.

M. Ž.