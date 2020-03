Koronavirus: v Metliki zaprli zdravstveni dom in dom starejših občanov

7.3.2020 | 10:05

Redno skrbite za razkuževanje rok. (Foto: L. M., arhiv DL)

Metlika - Za zdaj zadnji primer okužbe z novim koronavirusom je bil včeraj potrjen v Metliki, kot je povedala direktorica metliškega zdravstvenega doma Duška Vukšinič, gre za enega izmed njihovih zdravnikov splošne medicine, ki je bil pred kratkim na potovanju v tujini, domov pa se je vračal čez Italijo. Odsoten je bil 14 dni, v službo je prišel v ponedeljek, končal pa jo je v četrtek popoldne, ker se je slabo počutil. Trenutno je na infekcijski kliniki v Ljubljani in se dobro počuti, je poročal MMC.

Vukšiničeva je v oddaji Odmevi na TV Slovenija sinoči pojasnila, da je bil zdravnik v stiku s približno 50 bolniki in vsemi zaposlenimi v zdravstvenem domu, ki jih je 59. Zdravnik je hkrati tudi zdravnik v Domu starejših občanov v Metliki in po besedah direktorice naj bi bil v tem tednu tudi v stiku s tamkajšnjimi oskrbovanci.

Direktorica zdravstvenega doma je sporočila, da so dobili navodilo, da morajo vsi zaposleni iz ZD-ja Metlika na testiranje. Dokler ne bodo znani rezultati, bo zdravstveni dom popolnoma zaprt, občani pa naj za nujne primere pokličejo na telefonsko številko 112. Dogovarjajo se z drugimi zdravstvenimi domovi v regiji, da bi se lahko v času popolne zapore zdravstvenega doma bolniki obrnili na druge v bližini, v metliškem pa medtem razkužujejo celotni zdravstveni dom.

Okuženi zdravniki so po mnenju ministra za zdravje Aleša Šabedra »najslabši mogoč scenarij«, ki bi se lahko zgodil. Po pisanju MMC, je izpostavil, da so se zdravstveni delavci okužili v tujini, in ne med delom. Ob tem je vse zdravniške organizacije in zdravnike pozval, da najprej poskrbijo za svojo varnost in preventivo, šele nato za zdravje bolnikov. »Primeri, ki so se nam zgodili, se ne smejo ponoviti,« je opozoril, so še zapisali v novici.

Dodano ob 10.20:

Direktorica Doma Starejših občanov Metlika Ivica Lozar je za časnik Delo povedala, da je bil okuženi zdravnik neposredno v stiku z 12 stanovalci, tesneje tudi s sestro, ki dela v ambulanti, z ostalim osebjem pa se je srečal na hodniku oziroma v sobi, kar pomeni, da ni šlo za bližnji stik. Dom so zaprli, v njem izvajajo preventivne ukrepe.n

Več bodo po poročanju STA pristojni povedali na novinarski konferenci ob 14.uri, je na Twitterju napovedal premier, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec in zapisal, da je treba "zajeziti širjenje na tem območju brez oklevanja". Ocenil je še, da je "bilo ravnanje zdravnika Zdravstvenega doma Metlika napačno in neodgovorno, saj ni upošteval osnovnih priporočil". "Vendar nam zdaj obtožbe ne bodo pomagale," je dodal.

M. Ž.