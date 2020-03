V novomeški bolnišnici do zdaj odvzeli 30 brisov, deset danes

7.3.2020 | 12:40

Bolnike s sumom na korona virus obravnavajo v stari interni bolnišnici. (Foto: B. B.)

Novo mesto - V Splošno bolnišnico Novo mesto na odvzem brisa že prihajajo bolniki, ki so bili v stiku z okuženim zdravnikom iz Metlike, zato je od zjutraj že zaprta, poroča portal 24ur.com. Pripravili so izolacijske sobe in poseben koridor, po katerem bolnike, ki na vratih pozvonijo, usmerijo na mesto, kjer jim bodo odvzeli bris. Na poti, kjer naj ne bi srečali nikogar, se bolniki lahko usmerjajo po puščicah.

Sicer so v novomeški bolnišnici že v četrtek prepovedali vse obiske z redkimi izjemami, uvedli pa tudi strog režim za bolnike, ki prihajajo.

Dodano ob 13.40:

Kot je za Dolenjski list povedala direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan je za vse s sumom na koronavirus zaprt Urgentni center SB Novo mesto, ki jih zdaj testirajo v stavbi stare interne bolnišnice, za ostale urgentne paciente pa ne, vendar z vsakim opravijo triažo še pred vstopom.

Kot je pojasnil strokovni direktor bolnišnice dr. Milivoj Piletič, jih vprašajo, ali imajo znake prehladnega obolejnaj, ali so bili v tujini ali v stiku z osebo, za katero se ve, da je okužena s koronavirusom. Če so odgovori na vprašanja pozitivna, ga napotijo na odvzem brisa, če ne, pa nadeljujo z oskrbo. "To delamo zato, da ne bi spustili virusov v bolnišnico," je poudaril

Tisti, ki ne vedo, kje je stara interna bolnišnica, naj pozvonijo na vhodu urgentnega centra, da jih bodo potem napotili po označeni poti do interne, tisti, ki vedo, kje je, pa naj se odpravijo kar do nje. Predvsem pa, naprošajo v bolnišnici, ljudje najprej pokličejo osebnega zdravnika, ki jih bo potem napotil na odvzem brisa, lahko pa tudi sami pokličejo na telefonsko številko 07 62 00 700.

Piletič je dodal, da so v Novem mestu včeraj vzeli šest brisov ljudi, ki so bili v kontaktu z okuženim zdavnikom iz Metlike, jih poslali na analizo v Ljubljano, vendar rezultatov trenutno še nimajo. Vse skupaj so v novomeški bolnišnici v teh dneh odvzeli 30 brisov, od tega deset danes.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni True Truic Se je vodstvo NM občine (župan in ekipa) že oglasilo v zvezi z aktualnimi dogodki ? nasveti, priporočila, zapovedi....? Ali glancajo kockice na Gl. trgu in pripravljajo družbene dogodke? Preglej samo prijavljene komentatorje