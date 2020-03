Z novim koronavirusom okužen tudi najtesnejši kontakt zdravnika iz Metlike

7.3.2020

Ljubljana, Metlika - V Sloveniji je bilo do danes vzetih 785 vzorcev za novi koronavirus, potrjenih je 12 primerov, je na današnji novinarski konferenci povedala direktorica NIJZ Nina Pirnat. Med njimi je tudi oseba, ki je bila v tesnem stiku z zdravnikom iz Metlike in je bila z njim na potovanju v Italiji. Kot je zatrdila, so epidemiologi delali vso noč in iskali okoli 300 kontaktov, ki bi lahko imeli potencialne stike z okuženima ter jim podali priporočila.

Testirali so tudi 6 zdravstvenih delavcev, ki so bili v stiku z zdravnikom in kažejo določene zdravstvene težave, pri vseh šestih je bil bris negativen. Ostali delavci so trenutno doma, v osami, zdravstveni dom v Metliki je zaprt, nujno zdravniško pomoč lahko pacienti poiščejo v ZD Črnomelj ali Novo mesto. Stanovalcev metliškega doma za starejše, ki so imeli stik z zdravnikom, niso testirali, saj, kot je bilo povedano na novinarski konferenci, bi tako ti brisi kot brisi ostalih kontaktov, lahko pokazali lažen rezultat. Brise bodo tako jemali v skladu z zapovedanim protokolom.

Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, Simona Repar Bornšek, je napovedala pripravo prepovedi večjih prireditev v zaprtih prostorih, ki jo bo podpisal minister za zdravje. Tako bo prestavljen tudi današnji koncert v Stožicah, kjer bi moral nastopiti Andrea Bocelli.

Posebne ukrepe načrtujejo tudi za Metliko in okoliške kraje. Priporočene so, kot je povedal Darko Čander, vodja Sektorja za sistem nujne medicinske pomoči in katastrofno medicino, odpovedi načrtovanih prireditev in večja zbiranja ljudi, tudi na morebitnih večjih rojstnodnevnih slavjih. "Ljudje v Metliki in okolici naj se držijo bolj zase," je dodal Čander.

Med drugim je napovedal še omejitev nenujnih prevozov z reševalnimi vozili v tem delu Slovenije, ki bo veljala od ponedeljka.

Na novinarski konferenci so med drugim povedali še, da so vsi bolniki, ki imajo potrjen novi koronavirus, v bolnišnicah UKC Ljubljana in Maribor, njihovo stanje je stabilno.

Sicer pa številni organizatorji v Beli krajini že odpovedujejo prireditve, za več informacij spremljajte našo rubriko Namig za premik: https://www.dolenjskilist.si/si/vodnik/

R. Ž.