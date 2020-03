Na 27. Jurčičevem pohodu preko 4.000 pohodnikov

7.3.2020 | 17:45

Prva sobota v marcu je že tradicionalno tista, ki odpre letno sezono pohodov. (Foto: organizatorji pohoda)

Višnja Gora, Muljava - 27. pohod po Jurčičevi poti je med dolenjske griče zvabil nekaj več kot 4.000 pohodnic in pohodnikov, kar je sicer nekoliko manj kot običajno, a so tisti, ki so prišli, dokazali, da so kos tudi nepovabljenim virusom, je sporočil predstavnik prirediteljev, to sta občina Ivančna Gorica in Planinsko društvo Polž iz Višnje Gore, Matej Šteh.

Letošnji pohod je potekal pod sloganom Poti knjige, saj so pohodniki med potjo spoznavali zgodovino knjige na Slovenskem. Kot že nekaj pohodov doslej, se je precej pohodnikov odločilo, da se v sodelovanju s Slovenskimi železnicami na pohod iz smeri Ljubljane in Novega mesta pripeljejo z brezplačnim izrednim vlakom Prijetno domače in na ta način poskrbijo za manjši ogljični odtis.

Pohodniki so med Višnjo Goro in Muljavo spoznavali dejavnosti in ponudbo vseh pet ustanov na področju Dolenjske, ki so neločljivo vezane s knjigo. V času digitalne tehnologije so, kot so zapisali v sporočilu za javnost, namreč želeli organizatorji skupaj s predstavniki Gradu Bogenšperk, Muzeja krščanstva na Slovenskem, Jurčičeve domačije, Frančiškanskega samostana Novo mesto in Trubarjeve domačije, spomniti na moč knjig, ki so uspešno kljubovale burnim stoletjem. Za pohodnike so na temo Poti knjige pripravili tudi bogat spremljevalni program.

Slavnostni govornik Marko Repnik, direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, se je na zaključni prireditvi na Muljavi poslužil tudi verzov in povedal, da je kultura ena sama, v principu velika dama.

Župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad pa je izpostavil, da so na območju občine delovali številni ljudje in ustanove, med drugimi Josip Jurčič in samostan Stična, ki so veliko prispevali k temu, da danes lahko govorimo slovensko in k temu, da imamo svojo državo.

Lik Josipa Jurčiča je pa pohodnike spomnil, naj prebirajo knjige, hodijo po njenih poteh, obiščejo pomembne točke na Poti knjige ter spoznajo zgodovino in nastanek knjige, je še dodal Šteh.

M. Ž., Foto: organizatorji pohoda

Galerija