Gorel tovornjak na avtocesti, med priključkoma Ivančna Gorica in Bič zaprta

7.3.2020 | 18:30

Foto: Arhiv DL

Na avtocesti pri Biču v smeri Novega mesta je okoli pol štirih popoldne gorelo tovorno vozilo, ki je prevažalo tekstil in folijo. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, Zagorica, Velika Loka, Veliki Gaber, Stična in GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, razkopali žarišče požara, ohladili rezervoar za gorivo in s termovizijsko kamero pregledali vozilo. V koloni vozil, ki je nastala zaradi nesreče, je ena oseba zaradi dima potrebovala zdravniško pomoč, ki so jo nudili reševalci NMP Trebnje.

Delavci DARS-a so poskrbeli za zaporo ceste in zavarovanje. Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste je avtocesta med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Novemu mestu zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka zaprta. Obvoz za osebna vozila je med tema priključkoma možen po regionalni cesti.

Voda iztekla

Ob 12.53 je v Cankarjevi ulici v Krškem v kuhinji stanovanjskega objekta prišlo do okvare kuhinjskega grelnika vode in s tem do izteka vode. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so glavni vodovodni ventil zaprli, preprečili iztek vode iz grelnika in počistili izteklo vodo. Dežurni pri podjetju Kostak Krško je poskrbel za dokončno sanacijo stanja.

M. Ž.