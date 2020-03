Mariborčani previsoka ovira za novomeške odbojkarje

8.3.2020 | 08:00

Odbojkarji Krke bodo v sredo gostovali v Stožicah.

Novo mesto - V športni dvorani Marof sta se sinoči na tekmi 8. kroga modre skupine pomerila Krka in Merkur Maribor. Zmage z rezultatom 0:3 (-21, -23, -21) so se razveselili Mariborčani. Najbolj razpoloženi igralci so bili Možič (14) in Bogožalec (11) pri gostih ter Kosmina (12) pri domačih.

Kot sporoča Simon Vesel iz MOK Krka, so si gostujoči odbojkarj hitro priigrali tri točke prednosti, to razliko pa so nato držali večji del prvega niza. Pri domačih so v oči bodle predvsem napake na servisu (kar 9 v prvem nizu), kar so Mariborčani s pridom izkoriščali. Asu Kovačiča so gosti dodali še uspešen blok, s čimer so pobegnili na 13:20, kar pa bila dovolj visoka prednost za varno zmago v prvem nizu. (21:25)

Domači so v drugem nizu zaigrali nekoliko bolje in z vodstvom 9:6 prisilili gostujočega trenerja k polminutnem odmoru. Z nekaj dobrimi obrambnimi potezami so nato povedli še s 13:9, zatem pa se je tehtnica prevesila na gostujočo stran. Mariborčani so zaigrali bolje in na dober servis Možiča izid izenačili na 16. točki. S podobnim naletom so nadaljevali in v končnico vstopili s tremi točkami prednosti. Kosmina je z uspešnim blokom Krkaše približal na točko zaostanka. Možič je nato poskrbel za dve napadalni točki in gostom priskrbel prvo zaključno žogo, niz pa se je končal z zgrešenim servisom domačih odbojkarjev. (23:25)

Precej pester je bil uvod v tretji niz, saj je bil po burni reakciji nad sodniško odločitvijo pri rezultatu 6:8 izključen domači Kumer. Nervozne trenutke so bolje izkoristili gosti in pobegnili na 7:12. Svoj šov je nadaljeval Možič, ta se je na koncu ustavil pri 14 točkah, sledili pa so mu tudi soigralci. Gostujoči trener Škorc je ob visoki prednosti priložnost za igro lahko ponudil tudi igralcem s klopi. Domači so sicer poskušali, a v napadu je domači kapetan Kosmina (12 točk) pogrešal pomoč soigralcev. Mariborčani so tako niz in tekmo brez težav pripeljali do konca in Krkašem na osmi tekmi modre skupine zadali še osmi poraz. (21:25)

BILANCA:

Obiskovalcev: 150. Sodnika: Milojevič Mihajlo, Adrovič Iso

Krka: Hafner 3, Ožbalt (L), Erpič 5, Vrhovšek 1, Kosmina 12, Borin (L), Drobnič 6, Travnik 2, Pucelj, Kumer 4, Lindič 6, Ogulin, Renko 1, Dimič. Trener: Tomislav Mišin

Merkur Maribor: Dukarić (L), Hafner, Herman (L), Mulec 1, Detela, Koblar, Možič 14, Košenina 8, Donik 3, Bračko 1, Uremovič 4, Kovačič 1, Planinšič 4, Bogožalec 11. Trener: Škorc Sebastijan

IZJAVE PO TEKMI

Toni Travnik, Krka:

"Storili smo preveč napak na začetnem udarcu. Manjkala nam je tudi igra v blok-obrambi. Nismo uspeli najti rešitve za Možiča, tudi ostali so nam delali težave. Pričakovali smo več od te tekme, vsaj malo več borbe in žara, a se je končalo kot se je. Sezona gre h koncu a imamo še nekaj tekem in potrudili se bomo, da sezono zaključimo s čim boljšimi predstavami."

Uroš Planinšič, Maribor:

"Mi smo danes v Novo mesto prišli po zmago, čeprav že imamo zagotovljeno tretje mesto. Krkaši so v velikem pričakovanju morda nekoliko pregoreli. Mogoče so s servisom poskušali preveč stisniti, kar je pripeljalo do večjega števila napak. To je nam potem omogočilo, da smo na njihove lažje servise bili bolj prodorni v napadu in tako lažje kot oni osvajali točke."

Odbojkarji Krke bodo v naslednjem krogu v sredo gostovali v Stožicah, kjer se bodo pomerili z ACH Volleyem. Prihodnjo soboto jih doma čaka še zadnji krog modre skupine, v Novo mesto pa bo prišel Salonit Anhovo iz Kanala.

L. M., foto: MOK Krka

Galerija