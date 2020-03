Ob mednarodnem dnevu žensk: za večjo enakost

Danes je mednarodni dan žensk, 8. marec. Ta letos poudarja pomen povezovanja in prizadevanja vseh generacij, da bi skupaj dosegli večjo enakost v pravicah in možnostih obeh spolov.

V Sloveniji živi okoli 1.045.000 žensk, pet odstotkov pa jih nosi ime Marija. Njihova povprečna starost je skoraj 45 let, kar je tri leta več od povprečne starosti moških. Med sto ženskami je povprečno 28 takih, ki imajo terciarno izobrazbo, kar je več kot med moškimi. Povprečna mesečna bruto plača žensk pa je bila po začasnih podatkih za leto 2018 127 evrov nižja od povprečja za moške.

V Sloveniji so mednarodni dan obeležili nekateri dogodki, medtem ko so večje prireditve, kot so denimo koncerti priljubljenih glasbenikov in skupin, ki so bili predvideni konec tedna, pa so zaradi odredbe o prepovedi, ki jo je minister za zdravje izdal kot ukrep omejevanja širjenja novega koronavirusa, prestavljene.

Mednarodni dan žensk obeležujemo od leta 1977, ko jo je z resolucijo določila generalna skupščina ZN. Na ta dan leta 1857 so v New Yorku ženske, zaposlene v tekstilni industriji, protestirale proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim mezdam.

Vsa ta leta se ženske borijo za enake pravice in možnosti. Izvršna direktorica Agencije Združenih narodov (ZN) za enakost spolov in opolnomočenje žensk Phumzile Mlambo-Ngcuka je ob dnevu ženk poudarila, da enakost še ni dosežena. Opozorila je tudi, da to zadeva vse generacije, v središču pozornosti pa so mlajše ženske in deklice.

Slovenija je na lestvici enakosti med spoloma Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) sicer uvrščena na osmo mesto med 120 državami. Na lestvici od ničelne do 100-odstotne diskriminacije žensk je zabeležen 12,9-odstotni delež diskriminacije. Največjo težavo v Sloveniji pa glede na to lestvico predstavlja diskriminacija znotraj družine.

