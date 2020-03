Na območni reviji pet otroških pevskih zborov

8.3.2020 | 11:00

Na revijo se je prijavilo sedem zborov, nastopilo jih je pet.

Novo mesto - Slovenci imamo izjemno močno razvejano ljubiteljsko poustvarjanje, vsekakor pa v ljubiteljski kulturi prevladuje zborovsko petje. V različne zbore je vključenih več kot 60 tisoč pevcev.

Dolenjska, Posavje in bela krajina prav nič ne zaostajajo. Po podatkih Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) tu deluje preko dvesto pevskih sestavov: od otroških, mladih in odraslih pevskih zborov in sestavov.

V Kulturnem centru Janeza Trdine je pred dnevi v organizaciji novomeške izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti potekala letošnja revija območna otroških pevskih zborov Pesem pomladi. Nastopilo je pet zborov: OPZ Mlajši Gumbki OŠ Center (zborovodkinja Jana Zorko), OPZ OŠ Vavta vas (zborovodkinja Alenka Gazvoda), OPZ OŠ Bršljin (zborovodkinja Tatjana Dolenc Marinšek), OPZ OŠ Grm (zborovodkinja Sonja Čibej), OPZ Starejši Gumbki OŠ Center (zborovodkinja Jana Zorko).

Strokovna spremljevalka letošnje revije je bila Tatjana Mihelčič Gregorčič, ki bo najbolj kakovostne pevske izvedbe predlagala za regijska pevska tekmovanja.

Na revijo se je sicer prijavilo sedem otroških zborov, v katerih prepeva skoraj 300 otrok. K sodelovanju so bili povabljeni vsi delujoči pevski zbori osnovnih šol, ki jih pokriva novomeška območna izpostava JSKD. Dva izmed sedmih prijavljenih zborov se revije nista mogla udeležiti (OPZ OŠ Toneta Pavčka in OPZ OŠ Šmarjeta) in se bosta predstavila na območni reviji mladinskih pevskih zborov 9. aprila v Novem mestu ali na območni reviji predšolskih pevskih zborov 12. maja v Šentjerneju.

Kot pravi strokovna sodelavka sklada Branka Škerl, je namen sodelovanja na revijah spodbujanje ustvarjalnosti otrok, predstavitev zborovskega ustvarjanja, z željo, da bi kar največ zborov imelo priložnost izkusiti nastop na velikih odrih, torej izven prostora svoje šole, krajevne skupnosti in občine, ter seveda tudi vrednotenje dosežkov naših zborov.

Na vseh letošnjih revijah napovedujejo največji mednarodni zborovski festival v Evropi - Europa Cantat 2021, ki bo v organizaciji JSKD potekal med 16. in 25. julijem 2021 po vsej Sloveniji. Festival prinaša veliko delavnic, koncertov in drugih dogodkov z različnimi zahtevnostnimi stopnjami in je tako primeren za pevce z različnim predznanjem in vseh generacij. Junija letos bo znan program, prijavna mesta na festival JSKD odpira prav tako letos v oktobru.

L. M., foto: Boštjan Pucelj

