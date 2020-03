Veliko zanimanje za Možinovo knjigo v Škocjanu

8.3.2020 | 13:35

Jože Možina in župan Jože Kapler, ki mu je izročil knjigo o Knobleharju.

Možinovo knjigo so mnogi z avtorjevim podpisom odnesli domov.

Ljudske pevke Klasje

dr. Jože Možina

Škocjan - Dvorana župnijskega doma v Škocjanu je bila kar premajhna za številno občinstvo, ki je prišlo poslušat dr. Jožeta Možino, slovenskega zgodovinarja mlajše generacije, doktorja zgodovinskih znoaosti in diplomiranega sociologa kulture, mnogim poznanega kot novinarja in voditelja RTV Slovenija, avtorja mnogih, tudi nagrajenih dokumentarnih filmov, ki je leta 2014 prav za svoje dokumentarne filme prejel nagrado Prešernovega sklada. Prišel je na povabilo domačina Bogdana Krašne.

Razlog za tokratni obisk Dolenjske je bila predstavitev Možinove zelo odmevne knjige Slovenski razkol, ki je od prve izdaje razprodana in je bil potreben že tretji ponatis. Tudi to je znak, da sta njena vsebina in sporočilo še kako aktualna.

Slovenski razkol je namreč prelomno zgodovinsko delo, ki na poljuden in dokumentiran način odgovarja na temeljno vprašanje slovenske novejše zgodovine: zakaj in kako so Slovenci med drugo svetovno vojno spolzeli v oster narodni razkol, kdo je ta proces povzročil in kje se je vse skupaj začelo? Ta razkol se je namreč do konca 2. svetovne vojne še okrepil in razširil na celotno slovensko ozemlje, s travmatičnimi posledicami pa sega še v današnji čas. Prav zato je knjiga aktualna in pomembna tudi za prihodnost Slovencev.

Kot je na predstavitvi knjige dejal Možina, so o tem času naše zgodovine pred letom 1990 pisali mnogi predhodniki zgodovinarji, ki so za izhodišče vzeli zagovarjanje neke ideologije, sam pa si je izbral drugo.

»Zanimalo me je slovensko civilno prebivalstvo, njegove stiske, trpljenja in žrtve o izbruhu vojne. Enaka merila sem vzel za vse. Zanimalo me je, kdo je začel bratomorni spopad, kaj je bilo prej - kolaboracija ali revolucija, kaj je vzrok in kaj posledica, koliko žrtev je zakrivila posamezna stran in kdaj se je kaj dogajalo,« je dejal avtor monografije Slovenski razkol, ki je njegova razširjena doktorska disertacija in sad njegovega dvajsetletnega raziskovanja, zbiranja arhivskega gradiva in pričevanj.

Prav zaradi strokovnosti ji nihče ne more nasprotovati, tudi uradno zgodovinopisje ne, čeprav je knjiga prav zaradi alternativnega pogleda na vzroke narodovega razkola izzvala različna mnenja.

Dr. Jože Možina je v zanimivem predavanju, podprtem s podatki, grafi, pričevanji oseb, osebnimi korespondencami med partizanskimi poveljniki, itd. dokazal, da so se ljudje sami od sebe, v stiski zaradi revolucionarnega terorja, uprli partizanom in vzeli orožje. Šlo je za vaško obrambo imetja vasi in življenja vaščanov.

Bogdan Krašna gostu izroča darilo.

Možina, ki so mu zbrani v Škocjanu zastavili kar nekaj vprašanj, je poudaril, da je edina pot za slovenski narod iz razklanosti in razdeljenosti spoznanje resnice ter korajža. Kajti kot dokazujejo najnovejše epigenetske študije, so travme naših prednikov vtkane v genski zapis. Še vnuku lahko trpijo in čutijo travme starih staršev. To kaže slika naše ranjene slovenske nacije in konfliktnosti, ki jo poznamo na več ravneh.

Gostu, ki je ob koncu imel veliko dela ob podpisovanju v svojo knjigo, s katero so mnogi poslušalci odšli domov, se je za obisk zahvalil škocjanski župan Jože Kapler in mu izročil knjigo o velikem škocjanskem misijonarju dr. Ignaciju Knobleharju. Dogodek, ki ga je povezovala povezovala Renata Dulc, je s slovensko pesmijo popestril nastop ljudskih pevk Klasje.

Besedilo in foto: L. Markelj

