Rezultatov brisov od včeraj še ni, metliški zdravstveni delavci doma

8.3.2020 | 09:30

Obiskovalci zgledno upoštevajo navodila novomeške bolnišnice glede koronavirusa. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Kot smo že poročali, v novomeško splošno bolnišnico te dni že prihajajo bolniki oz. osebe, ki sumijo, da bi lahko zboleli za koronavirusom.

Kot je povedal strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto dr. Milivojem Piletičem, so včeraj vzeli 16 brisov, rezultatov pa še ni in jih pričakujejo tekom dneva. Med temi petnajstimi ni bilo oseb, ki bi bile v stiku z metliškim zdravnikom, ki ima do zdaj edini z našega območja potrjeno okužbo z novim koronavirusom.

Za zdravstveno osebje metliškega zdravstvenega doma, od koder prihaja okuženi zdravnik, so sprejeli poseben protokol. Zaposleni so dobili navodilo, da so teden dni doma in se samoopazujejo. Po tem času jim bodo ne glede na to, ali sumijo na okužbo in tudi če nimajo kakih znakov bolezni, vzeli bris, čez teden dni pa še enkrat. »Šele če bosta oba rezultata negativna, bodo lahko začeli z delom,« je pojasnil dr. Piletič in dejal, da NIJZ postavil višje kriterije za zdravstvene delavce, saj je najhuje, če ti širijo okužbo.

Povedal je še, da je stanje sicer mirno in da ljudje upoštevajo navodila glede prihoda v bolnišnico oz. na testiranje, če sumijo na okužbo.

V Sloveniji do zdaj beležimo 12 primerih okužb - pri vseh gre po podatkih epidemiologov za uvoz virusa v državo, torej so se okužili v tujini ali pa v tesnem stiku z nekom, ki je potoval. Pretežno so potovali po Italiji. Vsi, ki so hospitalizirani, so v stabilnem stanju in se nobeden ne zdravi za pljučnico ali kritičnega stanja.

L. Markelj