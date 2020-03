Pouk bo v šolah v Metliki in v Podzemlju potekal normalno

8.3.2020 | 11:45

Metlika (Foto: Wikipedia)

Metlika - Potem ko je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) po potrjeni okužbi z novim koronavurusom izdal strožja priporočila za območje Metlike z okolico, kjer odsvetujejo vsakršno druženje ljudi, na Občini Metlika razmere spremljajo. Po besedah župana Darka Zevnika za zdaj novih potrjenih okužb ni, velja tudi, da bo pouk v šolah potekal normalno.

Kot smo že poročali, so v Metliki prvo okužbo z novim koronavirusom potrdili v petek pri zdravniku v tamkajšnjem zdravstvenem domu. Epidemiologi, ki so takoj začeli z intenzivno preiskavo njegovih stikov, so našteli nekaj manj kot 300 kontaktov, vsem so dali ustrezna navodila.

Obiski v DSO Metlika prepovedani, ZD zaprt

Med temi so testirali tudi šest zdravstvenih delavcev, s katerimi je bil v tesnejšem stiku in so imeli bolezenske znake. Njihovi izvidi so negativni. Okužbo pa so potrdili pri osebi, ki je bila z njim na potovanju. Za Dom starejših občanov Metlika, v katerem je delal okuženi zdravnik, pa so pristojni izdali natančna navodila, kako ravnati. Med drugim so prepovedana druženja, prostore je treba prezračevati, ob bolezenskih znakih pa takoj obvestiti pristojne. Obiski so prepovedani.

Od petka je zaprt tudi Zdravstveni dom Metlika. Nujno medicinsko pomoč na tem območju izvajata črnomaljski in novomeški zdravstveni dom. Po napovedih bodo s ponedeljkom omejili tudi napovedane nenujne reševalne prevoze in posege ter v Metliki opredelili dejavnosti, izvajanje katerih je nujno za prebivalce.

Odpovedali vse načrtovane prireditve

NIJZ je za Metliko in okolico izdal posebna, strožja priporočila, po katerih odsvetujejo vsakršno druženje ljudi. Metliški župan Darko Zevnik je - kot poroča STA - dejal, da na občini razmere spremljajo in da trenutno dodatnih ukrepov ni. Po županovih besedah so izvedli sestanke s predstavniki civilne zaščite, v Metliki in okolici pa so bile ta konec tedna in tudi za prihodnje dni odpovedane vse načrtovane prireditve.

"Spremljamo zadeve v zdravstvenem domu, zaenkrat ni nobenih novih potrjenih primerov," je dodal župan. Občina je v navezi tudi z obema osnovnima šolama, Metlika in Podzemelj. Zaenkrat velja, da bo pouk v omenjenih osnovnih šolah in podružnici Suhor v ponedeljek potekal normalno, je pojasnil župan.

Je pa Osnovna šola Metlika na svoji spletni strani objavila, da so za ponedeljek in torek odpovedane govorilne ure. Prav tako so v ponedeljek odpovedane govorilne ure na Osnovni šoli Podzemelj. Imajo pa po županovih besedah starši zagotovljen telefonski stik z učiteljem, če je to potrebno.

L. M.