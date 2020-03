Meteorit Novo mesto je našel Gregor Kos iz Prečne

Tu, na domačem dvorišču, je Prečenčan Gregor Kos našel kos meteorita. (Foto: Bojan Ambrožič)

Novo mesto - Danes so iz Prirodoslovnega muzeja sporočili, da je bil najden kos meteorita, ki je 28. februarja eksplodiral in padel nad Slovenijo in Hrvaško. Poimenovali so ga Novo mesto.

In kdo ga je našel? To je Gregor Kos iz vasi Prečna pri Novem mestu, ki je na dovozu do svoje hiše že v sredo našel kos meteorita, potrditev, da gre za to, pa je dobil včeraj zvečer, ko ga je pokazal strokovnjakom. Najdeni kos je težak 203 grame, strokovnjaki pa ocenjujejo, da je na območju Novega mesta še več kosov.

Kot je po poročanju STA Kos povedal danes, je kos meteorita skupaj s sinom našel po naključju, a ker poskus z magnetom, ki ga je opravil, ni ničesar pokazal, se za obveščanje strokovnjakov ni odločil. V soboto pa je nato bral o iskalni akciji in videl nekaj fotografij, na podlagi katerih je ugotovil, da bi najdeni kos lahko bil del meteorita. Zato je nato o tem obvestil strokovnjake, ki so potrdili, da gre za meteorit

Iskanja se nadaljujejo, ostanke meteorita iščejo tudi tujci.

Praznik za slovensko naravoslovje, iskanje se nadaljuje

"Danes ni samo praznik dan žena, ampak je tudi praznik za slovensko naravoslovje, sploh za astronomijo in geologijo," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani, na kateri so predstavili okoliščine najdbe prvega kosa novega meteorita in prve podatke o njem, dejal Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije..

Najden kos meteorita, ki so ga poimenovali Novo mesto, potrjuje, da so bili izračuni, kam je padel, pravilni, je povedal geolog Bojan Ambrožič z Instituta Jožef Stefan, ki je skupaj s kolegi tudi že organiziral iskalne akcije. Poudaril je, da to zagotovo ni edini kos meteorita in da je teh kosov zagotovo nekaj deset, mogoče celo nekaj sto. Zato poziva zainteresirano javnost, predvsem pa domačine, sploh zahodno in severozahodno od Novega mesta, da pogledajo na dvorišča, žlebove, strehe, saj je, kot omenjeno, verjetnost, da bi našli še kakšen kos, velika. "Zdaj bo iskanje bistveno lažje, ker vemo, kje iskati," je še dodal.

Ambrožič je opravil tudi že prve analize meteorita. Med drugim je v njem prisoten nikelj, kar je tudi glavni pokazatelj, da je kamen res meteorit, saj skorajda ni zemeljske kamnine, ki bi imela takšne koncentracije niklja, je povedal. Preiskave najdenega kosa meteorita se bodo zdaj nadaljevale, ker ga je potrebno klasificirati. Nadaljnje preiskave lahko potekajo tudi leta, je še dejal Ambrožič. Predstavniki stroke so se danes zahvalili vsem, ki so že doslej pomagali pri iskanju delcev meteorita in o tem obveščali javnost.

Meteoriti so naravna vrednota

Direktor Zavoda RS za varstvo narave Teo Hrvoje Oršanič je spomnil, da so meteoriti v predpisih s področja varstva narave opredeljeni kot naravna vrednota, zato so deležni zakonske zaščite. Tovrstne najdbe so po njegovih besedah pomembne za razvoj znanosti in geologije. Najdbe morajo zato po njegovih besedah biti najprej dane znanstvenemu svetu v obdelavo in nato vrnjene najditelju, ki to lahko ohrani v trajno last.

Je pa ob tem opozoril, da so med iskalci delcev meteorita tudi tujci, ki jih iščejo z namenom, da ostanke odnesejo izven Slovenije, česar zakon ne dovoljuje. Hrvoje Oršanič meni, da morajo biti najdbe dane našemu znanstvenemu svetu v obdelavo.

Kako so prebivalci zaznali eksplozijo

Državna mreža potresnih opazovalnic je 27. februarja ob 10.32 zaznala padec meteorita. Kot je v zadnji številki Dolenjskega lista poročal novinar Boris Blaić, so očividci na nebu najprej zaznali močno svetlobo, potem pa je bilo slišati močan pok, ki mu je sledil bel dim. Dogodek je zaznala tudi potresna opazovalnica Črešnjevec v Črneči vasi v občini Kostanjevica na Krki.

Slavka Kučič, vaščanka Črneče vasi, v bližini katere je postavljena opazovalnica, je povedala, da je močno počilo, nato pa so se stresla tudi tla. Sama je sprva mislila, da se je zrušilo letalo, bobnenje in tresenje tal pa sta trajali več minut. Prihajalo je z območja Gorjancev, iz smeri Bele krajine, kjer je gozd, je povedala. »Slišalo se je, kot da bi grmelo in tudi bobnelo je,« je potrdil tudi župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič. Posebnega preplaha padec in eksplozija meteorita nista povzročila, tudi o škodi ni poročal nihče.

Eksplozijo in dim so zaznali tudi na Hrvaškem, na območju Reke, Karlovca in Zagreba, nenavaden nebesni pojav so opazili celo prebivalci osrednje Italije (Umbrije).

Seveda so se takoj pojavila vprašanja, kam so padli koščki meteorita. Na Strewnify.com so glede na znane podatke o nebesnem telesu ter smeri in moči pihanja vetra v času eksplozije izračunali, da je najboljše mesto za lovce na meteorite območje med Novim mestom in Mirno Pečjo, natančneje med Češčo vasjo, Prečno, Kuzarjevim Kalom in Jablanom. Zaradi razgibanega terena in goste vegetacije na tem območju je bilo dragocene delce, ki v sebi skrivajo pomembne informacije o nastanku Osončja, najbrž težko najti, a lovcev na meteorite to ni preplašilo.

Več o meteoritu

Kot so pojasnili strokovnjaki, smo bili ob vstopu meteoroida v zemeljsko atmosfero priča redkemu pojavu superbolida. Gre za pojav zelo svetlega meteorja, ki ga je mogoče videti tudi podnevi. Po predvidevanjih je razpadel precej nizko, verjetno na višini okoli 30 kilometrov, in sicer nad Gorjanci.

Spletna stran Strewnify.com, ki spremlja padce meteoritov na površje Zemlje, navaja, da je meteorit ob vstopu v atmosfero potoval s hitrostjo 22 km na sekundo, med razpadom pa se je sprostila energija enakovredna eksploziji 340 ton TNT. Šlo je za precej veliko telo, ki je po ocenah Hrvaške astronomske zveze merilo okoli 1,5 metra in tehtalo kar 5,5 tone.

Zaradi razgibanega terena in goste vegetacije na tem območju bo dragocene delce, ki v sebi skrivajo pomembne informacije o nastanku Osončja, najbrž težko najti, a lovcev na meteorite to najbrž ne preplašilo. Iskanje se - kot rečeno - nadaljuje.

