Z novim koronavirusom okuženi še trije kontakti zdravnika iz Metlike

8.3.2020 | 17:45

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana, Metlika - Na današnji novinarski konfererenci vlade o stanju z novim koronavirusom v Sloveniji so potrdili štiri dodatne primere okužbe z novim koronavirusom, od tega so trije novi iz Metlike, četrta okužena pa je iz slovenske Istre, ki se je okužila na delu v Švici. Trije okuženi iz Bele krajine so bili v stiku s prvookuženim iz Metlike, torej z zdravnikom iz tamkajšnjega zdravstvenega doma. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi šlo za reševalca in dve medicinski sestri, česar pa Nina Pirnat, direktorica NIJZ, ni hotela potrditi.

Je pa povedala, da so se vsi trije pravočasno odstranili z delovnega mesta in odšli v samoizolacijo, testirali pa so jih, ko so začeli kazati bolezenske znake. Za Metliko sicer trenutno ni predvidenih dodatnih ukrepov, veljajo tisti, o katerih smo poročali že včeraj.

Kot je povedal predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec, se bo jutri sestal svet za nacionalno varnost, ki bo obravnaval aktualne razmere, zaenkrat pa še ni potreb po razglasitvi epidemije. Če bo do tega prišlo, bodo aktivirali državni načrt, s katerim se bo tudi seznanil svet za nacionalno varnost. Ob tem je poudaril tudi, da kljub drugačnim špekulacijam, ki krožijo v javnosti, država ne skriva podatkov in javnosti predstavlja realne številke.

Minister za zdravje Aleš Šabeder je med drugim poudaril, da - kljub včerajšnji uredbi o prepovedi dogodkov, ki se odvijajo v zaprtih prostorih in nanje pride več kot 500 ljudi - veliko organizatorjev, predvsem lastnikov nočnih klubov, uredbe ni upoštevalo. Zato bodo preverili, ali imajo zakonske podlage za kaznovanje kršiteljev. Kot prednost naše države pred drugimi je Šabeder omenil tudi uspešno iskanje t. i. pacienta nič in nato odkrivanje kontaktov, kar zelo pomaga pri zajezitvi bolezni.

Je pa Šabeder omenil tudi, da naj bi nekatera podjetja iz Italije, ki zapirajo tovarne in imajo obrate tudi v Sloveniji, svoje delavce preusmerjale na delo v Slovenijo. O tem se bo, kot je poudaril, pogovoril z ministrom za gospodarstvo.

Sogovorniki so odgovarjali tudi na vprašanja o zapiranju šol in vrtcev, za katere menijo, da trenutno ni potrebe. Gre namreč za čas, ko virus še ne kroži po populaciji, saj so vsi trenutno oboleli imeli stike s tujino, kjer so se tudi okužili. Če se bo izkazalo, da bo potrebno razglasiti epidemijo, se bodo odločali v skladu z državnim načrtom. V njem so zapisane naloge vseh ministrstev.

R. Ž.