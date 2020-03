V Šmihelu vlak zbil občanko, umrla na kraju nesreče

8.3.2020 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Popoldne se je v Šmihelu zgodila tragična nesreča. Ob 14.17 je v bližini železniškega postajališča Novo mesto Šmihel v Novem mestu vlak zbil občanko, ki je za posledicami poškodb umrla na kraju nesreče. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali kraj nesreče. Na kraju dogodka so bili reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in policisti PP Novo mesto.

Ob 15.58 sta v Šmihelu v Novem mestu gasilca GRC Novo mesto sanirala mesto nesreče.

Gasilci mačka rešili z drevesa

Danes dopoldne ob 11.05 so v naselju Jablanica v občini Sevnica gasilci PGD Boštanj s pomočjo lestve in vrvne tehnike rešili mačka iz drevesa in ga predali lastniku.

Pomagali oboleli osebi

Dopoldne ob 9.24 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

S helikopterjem obolelega v UKC

Danes ob 12.04 je helikopter Slovenke vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljal obolelo osebo iz Zdravstvenega doma Sevnica v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so nudili pomoč pri prenosu obolele osebe in zavarovali območje pristanka helikopterja.

Trčili osebni vozili

Ob 17.09 sta v Naselju heroja Maroka v Sevnici, trčili osebni vozili. Posredujejo gasilci PGD Sevnica in reševalci NMP Sevnica.

L. M.