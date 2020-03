Jože Simončič novi župan občine Šentjernej

8.3.2020 | 20:15

Jože Simončič ob današnjem glasovanju, vesel, kot bi že vedel za rezultat...

Šentjernej - Znani so prvi, seveda neuradni rezultati nadomestnih županskih volitev, ki so danes, na dan žena, potekale v šentjernejski občini, potem ko je konec lanskega leta zaradi nesoglasij v občinskem svetu odstopil župan Radko Luzar.

Do konca mandata, to je okrog dve leti in pol, bo občino po novem vodil Jože Simončič, dolgoletni direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, ki se je za župansko mesto prvič potegoval na zadnjih volitvah, zdaj pa je znova. Kandidiral je kot neodvisni kandidat nestrankarske Liste za celostni razvoj s podporo treh list: Liste za šentjernejsko dolino Liste mladih za aktiven Šentjernej in Liste Skupaj za prihodnost in ima pisno zavezo o sodelovanju deset občinskih svetnikov v občinskem svetu, kar je večina.

Po podatkih občinske volilne komisije je na 16 volilnih okrajih glasovalo 63,82 odstotka občanov - volilnih upravičencev je 5.837. Ob 11. uri je bila udeležba 20,5 -odstotna, ob 16. uri pa 48,8- odstotna).

L. Markelj, foto: Emil Turk

