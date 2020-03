Trebanjci z borbo do pomembne zmage na Obali

8.3.2020 | 20:30

Trebanjci so danes slavili v Kopru.

Koper, Trebnje - Trebanjci so v 20. kolu rednega dela Lige NLB danes gostovali v Kopru in zaradi odredbe ministrstva za zdravje pred prazno Areno Bonifika in po napeti končnici zasluženo slavili novi dve točki.

Z zmago so se uspeli zavihteti na tretje mesto prvenstvene lestvice, saj imajo z Gorenjem Velenjem enako število točk in medsebojno razliko, a večje število doseženih zadetkov v gosteh.

Tekmo so bolje odprli domačini in tekmo preko Krečiča ter Sokoliča odprli z 2:0. V nadaljevanju se je trebanjska zasedba uspela prebuditi in z delnim izidom 1:4 povedla s 4:7. Izbranci trenerja Vajdla so prednost držali v svojih rokah, v končnici prvega dela pa so se Koprčani popolnoma približali. Gostje so uspeli zdržati do konca polčasa in v slačilnico odšli z vodstvom 12:13.

V uvodnih minutah drugega polčasa sta si moštvi stalno izmenjavali zadetke, prednost pa se je gibala med dvema in tremi goli. Stalno smo spremljali napeto in razburljivo igro, kjer sta si zmage in posledično novih dveh točk želeli obe ekipi. V končnici so pametnejše odigrali gostje in dobili srečanje s 27:28.

Marko Mežnaršič, pomočnik trenerja RK Trimo Trebnje: “Za nami je izjemno težka tekma. Vedeli smo, da Koper potrebuje točke za uvrstitev med TOP 6. Borili so se do konca, vendar se mi nismo predali. Sicer smo si že prej zagotovili večjo prednost, a jo v končnici zmanjšali. Lahko rečem, da smo zasluženo zmagali.”

Uroš Udovič, kapetan RK Trimo Trebnje: “Za nami je še ena težka tekma. Mi smo takšnega rezultata na koncu želeli, a smo vedeli, da bo težko. Z vztrajnostjo v napadu in strpnostjo smo lažje dihali. Tekmo bi lahko z uspešnejšo realizacijo dobili že prej, ampak na koncu sta pomembni samo dve točki.”

V naslednjem kolu bodo trebanjski levi doma gostili Celje Pivovarno Laško. Srečanje bo na sporedu v nedeljo, 15. marca, ob 18.uri.

Liga NLB, 20. krog:

Nedelja, 8. marca, ob 18.00 (Arena Bonifika, Koper):

RD Koper – RK Trimo Trebnje 27:28 (12:13)

RD Koper: Avsec 5, Krečič 4, Marić 4, Sokolič 4 (2), Guček 3, Žagar 3, Breznikar 2, Moljk 2, Makuc, Konjevič, Stopar, Štavar, Postogna, Dobaj, Dolenc, Planinc, Smolnik; Trener: Uroš Rapotec.

RK Trimo Trebnje: Cirar 6, Grbič 4, Udovič 4, Dobovičnik 4, Hamidović 3, Didovič 3, Kotar 2, Rašo 2 (2), Horžen, Brana, Redek, Kmet, Seferović, Tomić, Šešić, Sašek; Trener: Ivan Vajdl.

L. M., foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

