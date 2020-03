Od jutri spremenjena zapora ceste ob Krki

9.3.2020 | 08:15

Novo mesto - Na Šmarješki cesti v Novem mestu, kjer potekajo gradbena dela za tovarno zdravil Krka, bo v torek, 10. marca, vzpostavljena spremenjena polovična zapora ceste. Ta bo potekala v obratni smeri kot doslej, in sicer bo promet ob zapori potekal enosmerno iz smeri Mačkovca proti Ločni. Obvoz iz smeri Ločne proti Mačkovcu pa bo urejen skozi krožišče »tabletka«.

Kot sporočajo z Mestne občine Novo mesto, bo zaradi spremembe delovne zapore spremenjen tudi potek voženj avtobusov mestnega potniškega prometa v smeri proti Sevnem, in sicer na linijah 2, 3, 4 in 5. Avtobusi bodo proti Sevnem vozili po obvoznici mimo Qlandije, postajališče Krka pa se bo uporabljalo na Andrijaničevi cesti. V tem času ne bodo obratovala postajališča Mačkovec, Krka–tehnični pregledi in Ločna, potniki pa bodo lahko uporabljali postajališče pri Qlandiji. Vožnje iz smeri Sevnega proti Novemu mestu ostajajo nespremenjene. Dela na Šmarješki cesti bodo predvidoma potekala do sredine avgusta.

