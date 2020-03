Šest poškodovanih v trčenju z divjim prašičem

9.3.2020 | 07:00

Sinoči ob 19. uri je pri naselju Birčna vas, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom trčil v divjega prašiča. V nesreči je bilo poškodovanih šest oseb. Poškodovane so oskrbeli in na nadaljnje zdravljenje odpeljali reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Posredovali so tudi gasilci GRC Novo mesto, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu ter pomagali policistom in reševalcem.

Nesreča v Sevnici ...

Ob 17.09 sta v Naselju heroja Maroka v Sevnici trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so kraj dogodka zavarovali, nudili pomoč poškodovanim osebam, nevtralizirali razlite motorne tekočine, očistili vozišče, nudili pomoč policistom in pri odstranitvi vozil. Reševalci NMP Sevnica so oskrbeli pet oseb ter eno nato odpeljali v SB Brežice.

... in na cesti Ivančna Gorica–Muljava

Davi ob 1.55 je na cesti Ivančna Gorica–Muljava, občina Ivančna Gorica, osebno vozilo trčilo v drog javne razsvetljave. Posredovali so gasilci PGD Stična in GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter s tehničnim posegom odprli vrata vozila, da je policija lahko opravila ogled. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP ZD Ivančna Gorica.

Gorele saje

Ob 17.36 so na Ljubljanski cesti v Šmarje-Sapu, občina Grosuplje, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Še pred prihodom gasilcev je bil požar že pogašen. Gasilci PGD Šmarje Sap so s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika ter ga očistili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS, izvod Vikendi;

- od 10:00 do 12:0 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPROČE, izvod proti Gradniku.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SELA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI PAHI.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:30 do 13:30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI, na izvodu 2 Učakovci.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 1.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 9:00 in 14:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP OKROG, izvod KOROMANDIJA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Bizeljsko izvod Drenovec med 8. in 9. uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Veliki trn in Nova gora med 9. in 13. uro.

M. K.