Ohranili možnost za uvrstitev v ligo za prvaka

9.3.2020 | 09:15

Rokometaši Krke so včeraj zabeležili pomembno zmago v boju za uvrstitev med najboljših šest ekip po prvem delu državnega prvenstva.

Novo mesto - Novomeški rokometaši so z včerajšnjo zmago nad Škofjeločani ohranili možnosti za uvrstitev med najboljših šest ekip, ki bodo v nadaljevanju prvenstva igrale v ligi za prvaka. Varovanci Romana Zarabca imajo pred zadnjim krogom rednega dela enako število točk kot Ormožani, ki se bodo v soboto pomerili s Slovenj Gradcem, Krka pa bo gostovala pri drugouvrščeni Ribnici.

Gledalci v dvorani Marof so včeraj spremljali dokaj izenačen obračun. Po prvih tridesetih minutah so domači vodili za gol prednosti (13:12) in tudi petnajst minut pred koncem je bila Krka v rahli prednosti (21:20). Kristjan Pršina in Jan Bevec sta nato poskrbela, da so Novomeščani nekoliko lažje zadihali. Škofljeločani so se v 54. minuti znova približali le na gol zaostanka, a preobrat jim ni uspel.

Roman Zarabec, trener MRK Krka: »Tekma je bila zelo težka, saj je bil vložek zelo velik. Namreč obe ekipi se še borita za obstanek med najboljših šest ekip v ligi. Na koncu pa naša zmaga, katere sem zelo vesel, kar pa je tudi dobra popotnica za sredino pokalno tekmo v Ljubljani. Čestitam fantom za nov uspeh.«

Izidi, 21. krog:

Celje Pivovarna Laško : Slovenj Gradec 2011 40:29 (19:17)

Jeruzalem Ormož : Riko Ribnica 22:26 (11:14)

Maribor Brank : Dobova 25:27 (13:10)

Gorenje Velenje : Butan plin Izola 25:28 (10:15)

Koper : Trimo Trebnje 27:28 (12:13)

Krka : Urbanscape Loka 28:26 (12:13)

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 21 20 1 0 682:470 41

2. Riko Ribnica 21 17 1 3 597:555 35

3. Gorenje Velenje 21 14 1 6 625:550 29

4. Trimo Trebnje 21 13 3 5 584:543 29

5. Dobova 21 10 1 10 601:613 21

6. Krka 21 9 1 11 583:607 19

7. Jeruzalem Ormož 20 9 1 10 530:571 19

8. Koper 21 8 1 12 555:560 17

9. Urbanscape Loka 20 4 5 11 526:588 13

10. Slovenj Gradec 21 6 1 14 570:631 13

11. Maribor Branik 21 4 1 16 520:586 9

12. Butan Plini Izola 21 2 1 18 521:620 3

R. N., foto: MRK Krka

