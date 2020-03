Bi Novomeščani danes še opravili vozniški izpit?

9.3.2020 | 13:00

Prijavite se na preizkus vožnje in preverite – V Novem mestu bodo vožnje 9. aprila

Le vsak tretji dolgoletni slovenski voznik bi danes še opravil vozniški izpit. Tako je pokazala lanska Turneja mobilnosti, v kateri je v simulator vožnje DRAJV sedlo nekaj manj kot 300 voznikov iz 10-tih slovenskih regij. Novomeški vozniki so se sicer odrezali zelo dobro – bolje od njih so vozili le Celjani. Kljub temu pa bi vozniški izpit ponovno opravilo le 40 % voznikov. Zato so se v Zavarovalnici Triglav odločili, da podobno izkušnjo voznikom omogočijo tudi v realnem okolju, torej na cesti. Si upate na preizkus tudi vi?

Na cesto ponovno z učiteljem

Manuel Pungartnik

»Zelo pogosto vozniki mislimo, da so samo kilometri tisti, ki nam dajejo znanje. Ampak če delamo kilometre napačno, potem dobivamo napačno znanje. Zato so ponovitvene izpitne vožnje pomembne – da se znebimo teh privzgojenih napak,« poudarja Manuel Pungertnik, vodja šole vožnje AMZS in eden od učiteljev, ki bo voznike spremljal na preizkusu. Pridružili se mu bodo še trije učitelji vožnje, skupaj pa bodo voznike popeljali po Novem mestu skozi ključne prometne situacije, ki so pomembne za obvladovanje varne vožnje.

Namig: pred izpitno vožnjo osvežite CPP

Saša Kapetanović

V 10, 20, 30 letih, odkar smo naredili vozniški izpit, se je spremenila tako infrastruktura na cestah kot avtomobili in cestno-prometni predpisi. V lanskem, prvem delu akcije Ponovno na izpitno vožnjo, ko se je v Ljubljani preizkusilo 30 voznic in voznikov, so se za največji izziv izkazala krožišča, pa tudi križišča. Obvladate vožnjo v krožiščih? Kaj pa pravilo srečanja in desno pravilo? Pred prijavo na vožnjo preverite svoje znanje ob testih in člankih na portalu Vozimse, kjer so objavljene uporabne informacije o novostih in spremembah cestno-prometnih predpisov ter o vozniškem bontonu.

Izpitno vožnjo so ponovili tudi Atmosferci – takole se je odrezal Saša Kapetanović.

Pravi namen: obnavljanje vozniške kondicije

Darko Daljević

In česa si želijo učitelji, ki se bodo z vami podali na ponovitev izpitne vožnje? »Če pri vsakem od kandidatov znova prebudimo osredotočenost, razmišljanje, predvidevanje, defenzivno vedenje ter strpnost in kulturo do vseh udeležencev v prometu med vožnjo, potem bomo vsi skupaj zmagovalci,« poudarja eden od tistih, ki že pripravlja tudi trase po Novem mestu, Darko Daljević.

Učitelji vožnje AMZS bodov okviru akcije Ponovno na izpitno vožnjo Zavarovalnice Triglav izkušnjo ponovitve vožnje voznikom in voznicam v Novem mestu omogočili 9. aprila. Prijave so odprte do 18. marca.

