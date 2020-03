Najboljša salama je bila Videtova

9.3.2020 | 10:15

Najboljši trije po mnenju strokovne komisije. Desno organizator dogodka Martin Meglič, skrajno levo pa trebanjski podžupan Jože Avguštinčič. (Foto: Ž . Z.)

Trebnje - Minuli vikend so v gostilni Meglič pripravili že dvajseto salamiado, na kateri izdelovalci preverijo kakovost svojih izdelkov. Tokrat so v ocenjevanje prejeli 49 vzorcev, po mnenju strokovne komisije, ki so jo sestavljali Dušan Puš, Milan Vrščaj, Braco Miroševič, Peter Štefanič, Tomo Zorc in Rudi Ivančič, je bila najboljša salama, ki jo je prinesel Silvo Vide iz Šentjerneja, drugi je bil Andrej Luštek iz Novega mesta, tretji pa Janez Lenart iz Škocjana. Priznanja najboljšim je podelil podžupan trebanjske občine Jože Avguštinčič. Naziv najboljše salamarke je pripadel Sonji Udovč iz Škocjana, ki je bila peta.

R. N..