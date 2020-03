Znani so rezultati polletnega testiranja omrežij v Sloveniji

9.3.2020 | 10:15

Telekomunikacijski trg v Sloveniji prinaša veliko izbire, pri samem delovanju tako mobilnih storitev kot tudi interneta in televizije pa je osnova omrežje. Neodvisna mednarodna družba Umlaut, do leta 2019 bolj znana kot P3, je šest mesecev na slovenskem trgu izvajala teste vseh omrežij in razglasila zmagovalca.

Certifikat za najboljše omrežje po uporabniški izkušnji je Telemachu predal Hakan Ekmen, CEO družbe Umlaut.

Kot ključno postavko svojih meritev so izbrali uporabniško izkušnjo. Umlaut pri analiziranju trga dostopa do podatkov o hitrosti in delovanju omrežja v primeru realnih uporabnikov mobilnih storitev. Tako imenovana metodologija »crowdsourcing« kaže realno izkušnjo, pri čemer se ocenjuje delovanje naprav v določenem omrežju. S pomočjo množičnega zunanjega izvajanja tako prejmejo podatke, ki govorijo o tem, kakšno izkušnjo uporabniku prinaša določeno omrežje. Pri tem se ocenjuje kakovost glasovnih klicev, prenosa podatkov in uporaba aplikacij.

In kdo po testu ponudi najboljšo uporabniško izkušnjo?

Testi družbe Umlaut kažejo, da najboljše omrežje po uporabniški izkušnji tako na področju mobilnih kot tudi fiksnih storitev ponuja Telemach. Rezultat ne čudi, glede na to, da Telemach, ki smo ga dolgo najbolj poznali kot ponudnika fiksnih storitev interneta in televizije, vse od predstavitve mobilnih paketov družine VEČ leta 2015 velja za najhitreje rastočega mobilnega operaterja v Sloveniji. Uporabnike prepričajo s storitvami, pregledno in enostavno ponudbo, zagotovo pa tudi s ceno, ki ne vpliva na kakovost storitev. V razvoj svojega mobilnega omrežja so vložila več kot 100 milijonov evrov, za 50 odstotkov povečali število baznih postaj in z LTE-Advanced, oziroma 4G+ omrežjem pokrili 97% prebivalstva v Sloveniji.

Certifikat za najboljše fiksno in mobilno omrežje po uporabniški izkušnji v Sloveniji ima Telemach.

Napredna tehnologija, pripravljenost na izzive prihodnosti in skrb za vedno delujoče, stabilno in kakovostno omrežje, so se izkazali za najboljše na trgu. »Certifikat je potrditev našega večletnega dela in prizadevanj, da postanemo najboljši. Imamo odlično tehnologijo, pripravljeno na izzive prihodnosti in nadaljnji razvoj. Naše omrežje je zanesljivo in zmogljivo ter zagotavlja najboljšo pokritost z omrežjem LTE,« pravi Adrian Ježina, predsednik poslovodstva Telemacha. Telemach ima v tem trenutku že 22,2-odstotni tržni delež na področju mobilne telefonije v Sloveniji. Leta 2015 je ta delež znašal 14 odstotkov.

»Telemach kot inovativno, prilagodljivo ter v prihodnost in tehnološko dovršenost usmerjeno podjetje pomaga pri preoblikovanju digitalne družbe in rasti gospodarstva v Sloveniji. S svojim dovršenim in dokazano najboljšim omrežjem pa je zavezano uporabnikom še naprej zagotavljati napredne storitve in najboljšo uporabniško izkušnjo,« je še dodal Adrian Ježina.

