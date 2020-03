FOTO: Po poti Pozabljena polovica Novega mesta

9.3.2020 | 15:00

Udeleženci so na sprehod pod vostvom Mete Kocjan krenili iz Glavnega trga. (Foto: H. M.)

Klavdija Kotar je prebrala odlomek iz knjige Ilke Vašte.

Novo mesto - Na včerajšnji svetovni dan žena, je projektna skupina Pozabljena polovica Novega mesta povabila na prijeten dogodek – sprehodom po tematski poti omenjenega projekta in literarni zaključek s prebiranjem del treh kulturnic.

Ob 14. uri je okoli 100 udeležencev iz Glavnega trga pred rotovžem pod vodstvom Mete Kocjan krenilo na sprehod po skritih kotičkih Novega mesta, kjer bodo v prihodnosti stala obeležja, posvečena ženskam, ki so vsaka na svojem področju pomembno prispevale k razvoju mesta. Po sprehodu, malo po 16. uri, pa so pred knjigarno Goga v soorganizaciji novomeške enote Javnega sklada za kulturne dejavnosti iz literarnih del Ilke Vašte, Vere Albreht in Marice Strnad–Cizerlj brale novomeške ustvarjalke Jadranka Matić-Zupančič, Klavdija Kotar in Nina Dragičević, ki so predstavile tudi lastna dela.

Ko je projektna skupina, v kateri so ob podpori Mestne občine Novo mesto moči združili Regijski NVO center - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD), Knjigarna in založba Goga in društvo Est=etika ter kasneje še Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, javnosti leta 2016 prvič predstavile projekt in jo pozvale k sodelovanju, je bil odziv neverjeten. Dobili so več kot sedemdeset predlogov žensk, ki so delovale v obdobju ob koncu 19. st. in v prvi polovici 20. st., v nadaljevanju pa je strokovna komisija, v kateri so bili še predstavniki Dolenjskega muzeja, Knjižnice Mirana Jarca, novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine in druga strokovna javnost, izbrala 13 imen. »A se tu vsekakor ne nameravamo ustaviti,« je poudarila vodja projekta Maja Žunič Fabjančič iz DRPD, tudi vodja Regijskega NVO centra.

Izbrane so bile: Ervina Ropas (glasbenica), Zora Ropas (glasbenica), Ilka Vašte (pisateljica), Marica Strnad-Cizerlj (pesnica, pisateljica), Marta Mušič Slapar (farmacevtka, gospodarstvenica, soustanoviteljica tovarne zdravil Krka), sestra Ivana Oblak (prva učiteljica gluhonemih deklic v slovenskem jeziku), sestra Agneta Gerzin (prva predstojnica v ženski bolnišnici), Elizabeta Soklič (prva učiteljica na Gimnaziji Novo mesto 1926/1927), Marija Masten (prva slovenska kirurginja), Marija Tomšič (prva medicinska sestra na Dolenjskem), Vilma Pirkovič Bebler (partizanka prvoborka, političarka), Vera Albreht (pisateljica, pesnica) in Marjeta Vasič (prevajalka).

»Poleg spletne strani in okrogle mize pred dvema letoma je eden rezultatov projekta Pozabljena polovica tudi pešpot oz. trije sprehajalni krogi - mestni, vodni in gozdni, ki smo jih zastavile ob obstoječih pešpoteh našega mesta in ki bodo ob nadaljnji podpori tako občine kot javnosti – upamo oz. verjamemo – dočakale tudi ustrezna obeležja,« je dejala Maja Žunič Fabjančič. Zbrane je pred Knjigarno Goga nagovorila tudi direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič Špelič.

Pri izdelavi začasnih prostorskih instalacij oz. obeležij izjemnim posameznicam za to priložnost so sodelovale Mestne kvačkarice, posameznice iz tečaja ročnih del na novomeškem območnem združenju Rdečega križa in ženske v okviru DRPD delavnic kreativnega šivanja na programu socialne aktivacije, za pogostitev pa so poskrbele članice Društva kmečkih žena Novo mesto in TKD Trškogorsko srce.

M. Ž., foto: M.Ž., H. M.

