V Zdravstvenem domu Novo mesto okrnjeno delovanje ambulant

9.3.2020 | 11:10

V novomeškem zdravstvenem domu so spremenili režim dela, da bi zajezili okužbe s koronavirusom. (Foto: ZD Novo mesto)

Novo mesto - Direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič je povedala, da so se tudi pri njih odločili za okrnjeno delovanje z namenom zajezitve širitve okužbe z novim koronavirusom.

Paciente zato poziva, da se obnašajo samozaščitno in naj ne hodijo v zdravstveni dom, če to res ni nujno. Na vhodu v javni zavod deluje triaža, vse patronažne dejavnosti so odpovedane, prav tako, če ni nujno, naj pacienti ne hodijo na naročene preglede in naj poskrbijo za prenaročilo. Zobozdravstvene ambulante delujejo samo protibolečinsko, vse ostale dejavnosti pa so odpovedane, je še povedala dr. Simoničeva.

L. M.