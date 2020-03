Krka ujela Krško, Brežičani presenetljivo do točke

9.3.2020 | 12:00

Foto: arhiv DL

Krško - Po premoru so minuli vikend na zelenice znova stopili nogometaši v drugi slovenski ligi. Nogometaši Krke so včeraj s 3:2 zmagali v Krškem, Brežičani pa so v soboto presenetljivo osvojili točko na gostovanju pri vodilnem Kopru.

Novomeščani so povedli v 17. minuti, ko je zadel Žiga Kastrevc. Njihovo vodstvo ni trajalo prav dolgo, saj so Krčani sedem minit zatem z zadetkom Luke Radića izenačili. A Krka je že po naslednji akciji znova povedla. Zadel je posojeni član Domžal Kaheem Parris. Do polčasa se rezultat ni več spreminjal, v drugih petinštiridesetih minutah pa so gledalci na stadionu Matije Gubca videli še dva zadetka. Prvi so mrežo nasprotnikov zatresli Dolenjci, na 3:1 je povišal Anis Jašaragić. Posavci so v 56. minuti, po enajstmetrovki Zvonka Pamića, znižali zaostanek, a zmage so se veselili v taboru Krke Novomeščani imajo enako točk kot Krčani.

»Pomembne tri točke za nas. Na koncu ne glede na vse mislim, da smo si jih prigarali. V igri moramo izboljšati še veliko stvari, ampak verjamem, da smo na pravi poti,« je dejal trener Krke Zoran Zeljković, piše na spletni strani Nogometne zveze Slovenija.

Iztok Kapušin, trener Krškega, pa je povedal: »Prvi polčas so zaznamovale naše napake in nasprotnikovi protinapadi, preko katerih so dvakrat zadeli. Podobna slika tudi na začetku drugega polčasa, ko so gostje po hitrem protinapadu zadeli za 1:3. Po prejetem zadetku smo strnili vrste in začeli pritiskati na nasprotnika, vendar smo bili v zaključku akcij premalo zbrani in natančni. Fantom nimam kaj očitati, saj so pustili srce na igrišču, vendar, žal, za to niso bili nagrajeni.«

Izidi 20. kroga, 2. SNL:

Krško : Krka 2:3 (1:2)

Koper : Brežice Terme Čatež 1:1 (0:0)

Roltek Dob : Gorica 2:0 (2:0)

Drava Dakina Ptuj : Nafta 1903 0:1 (0:0)

Koroška Dravograd : Beltinci Klima Tratnjek 2:2 (0:1)

Vitanest Bilje : BrdaA 0:1 (0:0)

Kalcer Radomlje: Fužinar Vzajemci 1:1 (1:1)

Rogaška : Jadrani Dekani 2:1 (0:0)

Lestvica:

1. Koper 20 13 5 2 42:13 44

2. Gorica 20 13 2 5 40:22 41

3. Kalcer Radomlje 20 12 4 4 48:23 40

4. Nafta 1903 20 11 4 5 45:24 37

5. Fužinar Vzajemci 20 11 4 5 35:22 37

6. Krško 20 9 4 7 37:25 31

7. Krka 20 8 7 5 31:32 31

8. Vitanest Bilje 20 8 5 7 28:25 29

9. Roltek Dob 20 7 8 5 37:35 29

10. Jadran Dekani 20 7 3 10 29:40 24

11. NK Drava Ptuj 20 6 3 11 28:34 21

12. Beltinci Klima Tratnjek 20 5 5 10 20:36 20

13. Brda 20 4 7 9 22:38 19

14. Brežice Terme Čatež 20 3 7 10 13:29 16

15. Rogaška 20 4 2 14 16:47 14

16. Koroška Dravograd 20 2 4 14 23:49 10

R. N.