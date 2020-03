65-letnica hodila po železniških tirih, ko jo je zbil vlak

Poročali smo že o včerajšnji tragični nesreči v Šmihelu v Novem mestu, iz Policijske uprave Novo mesto pa so sporočili še nekaj podrobnosti. O nesreči so bili policisti obveščeni ob 14.15, po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je vlak, ki je vozil v smeri proti Novem mestu, trčil v 65-letno žensko, ki je hodila po železniških tirih iz smeri Kandije proti Šmihelu. Po trčenju je žensko odbilo na brežino ob tirih, zaradi hudih poškodb pa je umrla na kraju nesreče. Okoliščine policisti še preiskujejo in bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Trčila vlak in avtomobil

Trebanjski policisti pa so okoli 19.30 pod drobnogled vzeli nesrečo na prehodu ceste čez železniško progo v Veliki Loki. Ugotovili so, da je 59-letna voznica osebnega avtomobila zapeljala na prehod ceste čez železniško progo v trenutku, ko se je približeval vlak. V trčenju vlaka in osebnega avtomobila ni bil nihče poškodovan, nastala je le premoženjska škoda. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Gorel tovornjak na avtocesti

O požaru tovornega vozila na avtocesti pri izvozu za Bič v smeri proti Novemu mestu so bili policisti v soboto obveščeni nekaj pred 15.30. Močan požar, ki je v celoti zajel priklopno vozilo s tovorom, so gasilci omejili in pogasili. Poškodoval se ni nihče, nastala pa je večja premoženjska škoda. Skupina Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto nadaljuje z ogledom in ugotavljanjem vzroka za nastanek požara. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Štiri osebe lažje poškodovane

Krški policisti so v petek okoli 14.30 obravnavali prometno nesrečo na cesti med Pristavo in krajem Kalce Naklo. 27-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je vozila 18-letna voznica. Lažje poškodovana udeleženca nesreče in prav tako lažje poškodovano potnico iz vozila 18-letne voznice ter potnika iz vozila 27-letnega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Pijan in brez vozniške

Črnomaljski policisti so v noči na soboto med kontrolo prometa na območju Vranovičev ustavili 18-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da je kršitelj vozil pod vplivom alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Renault megane so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pošteno napihal

V noči na sobioto so policisti Policijske postaje Novo mesto v Žlebeju ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 30-letnemu vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,70 miligramov alkohola so odvzeli prostost in ga pridržali. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob denar, nakit in suhomesnate izdelke

V Rodinah pri Trebnjem je v soboto okoli 19. ure nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar, nakit in suhomesnate izdelke. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na mejo z ukradenim Meganom v Franciji

Na mejni prehod Obrežje je v petek popoldne na izstop iz Slovenije pripeljal voznik kombija s pripeto prikolico, na kateri je bil osebni avtomobil Renault megane. Policisti so opravili mejno kontrolo in med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da gre za avtomobil, ki je bil ukraden v Franciji. Vozilo so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Maročana nezakonito čez mejo

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v zadnjih treh dneh na območju Slamne vasi in Trnovca prijeli dva državljana Maroka, ki sta nezakonito prestopila državno mejo.

Novomeške policiste so v soboto poklicali iz naselja v okolici Novega mesta, kjer naj bi s predvajanjem glasne glasbe nekdo kršil javni red in mir. 35-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, ni upošteval ukazov policistov in je nadaljeval s kršitvijo, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Policijski postopek je poskušal preprečiti 44-letnik, ki do ga tako obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so obema izdali plačilni nalog.

