Poziv morebitnim oškodovancem in očividcem prometne nesreče v Sevnici

9.3.2020 | 13:15

Foto: Arhiv DL

Sevnica - Policisti PP Sevnica so bili včeraj ob 17.18 obveščeni, da v zdravstvenem domu oskrbujejo moškega, ki naj bi ga v Naselju heroja Maroka v Sevnici zbil avto. Ob prihodu na kraj prometne nesreče pri križišču za Hraste so policisti ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila Renault twingo celjskih registrskih oznak zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil Škoda fabia. Po trčenju je voznik twinga zapeljal še na pločnik, kjer je trčil v 20-letnega pešca in ga poškodoval. Po trčenju so voznik twinga in trije potniki v njegovem vozilu pobegnili s kraja nesreče.

Policisti so tri pobegle, stare med 24 in 26 let, izsledili in prijeli. Vsi so bili pod vplivom alkohola, na twingu so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu avtomobilu, v vozilu pa so prevažali manjšo količino snovi, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Po prvih ugotovitvah naj bi voznik twinga zelene barve celjskih registrskih oznak še pred povzročitvijo nesreče z nevarno vožnjo ogrožal več pešcev, ki so prečkali cesto na bližnjem prehodu za pešce, prav tako naj bi ogrožal tudi voznike drugih osebnih avtomobilov.

Zato na PU Novo mesto naprošajo vse, ki so bili zaradi ravnanja voznika ogroženi, in vse, ki bi nesrečo videli ali o okoliščinah karkoli vedeli, da to sporočijo policistom na telefonsko številko 07 816 18 00 ali se zglasijo na Policijski postaji Sevnica.

M. Ž.