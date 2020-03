Gregorjev sejem prestavili

9.3.2020 | 14:00

Utrinek iz lanskoletnega sejma (Foto: B.D.G., arhiv DL)

Novo mesto - Iz Kmetijske zadruge Krka so pravkar sporočili, da bodo v skladu z navodili Ministrstva za zdravje in NIJZ ter glede na povečano nevarnost okužb s koronavirusom 26. Gregorjev sejem, ki bi ta konec tedna bil pri novomeški Qlandii, prestavili.

»Predvidevamo, da bo nadomestni termin 26. Gregorjevega sejma v prvem tednu junija, in sicer od 5. do 7. junija,« je dodal mag. Robert Tomazin, vodja prireditve Gregorjev sejem 2020 in se vsem zahvalil za razumevanje.

M. Ž.