V Sloveniji 23 okuženih s koronavirusom, na našem koncu Slovenije deset

9.3.2020 | 17:05

Ljubljana, Novo mesto - Na novinarski konferenci po seji sveta za Nacionalno varnost je minister za zdravje Aleš Šabeder povedal, da imamo v Sloveniji 23 potrjenih okužb s koronavirusom, opravljeno pa je bilo skupaj 1227 testiranj. »Nove okužbe, ki so bile danes ugotovljene, so predvidljive in prihajajo iz istega kroga,« je dejal. Od potrjenih primerov okužb je sedem zdravstvenih delavcev.

Direktorica NIJZ Nina Pirnat je dodala, da se jih je 14 okužilo v tujini, največ v Italiji, »imamo pa t.im. devet sekundarnih primerov, ko gre za prenos okužbe v Sloveniji, vendar so te povezane z znanimi primeri. Osem je povezanih z zdravnikom iz Zdravstvenega doma Metlika, eden pa s prenosom okužbe pri osebi iz Ljubljane.«

Po regijah je v Ljubljani okuženih devet oseb, na Štajerskem tri, ena v slovenski Istri in deset na Dolenjskem, je povedala in dodala, da se po podatkih vsi počutijo dobro, imajo blago klinično sliko ter so hospitalizirane v UKC Ljubljana ali UKC Maribor ali SB Novo mesto. NIJZ je predlagala tudi karanteno 50-ih oseb, v nadaljevanju se bo ta številka po njenih besedah spreminjala.

Na seji sveta za nacionalno varnost so sprejeli kar nekaj sklepov. Kot je dejal minister, se do nadaljnjega prekine izvajanje vseh preventivnih dejavnosti zdravstvenih domov Metlika, Novo mesto in Črnomelj ter Splošne bolnišnice Novo mesto. »Odložijo vse nenujne specialistične preglede, obravnava se le akutno zbolele in stanja, ki lahko pripeljejo do poslabšanega zdravstvenega stanja. Obiski pri osebnem zdravniku se izvajajo le po predhodnem telefonskem dogovoru, nujna stanja pa se obravnavajo po ustaljenem prostopku.«

Delodajalce, predvsem na območjih Novega mesta, Črnomlja, Metlike oz. Bele krajine pozivajo, da delavce, ki so bolni in kažejo znake akutnih respiratornih obolenj, opozorijo, da ostanejo doma in sledijo navodilom. Svetujejo tudi, da v čim večji možni meri v belokranjski regiji in okolici opravljajo delo na domu ter odsvetujejo vsa nenujna službena potovanja, je pojasnil Šabeder.

Na Letališču Jožeta Pučnika se bo uvedel sistem merjenja telesne temperature, preučili pa bodo tudi uvedbo ukrepov na kopenski meji z Italijo.

Vsi športni dogodki in druge prireditve, kjer se pričakuje več kot 500 gledalcev, se bodo izvedle brez gledalcev, med njimi tudi pokal Vitranc v Kranjski Gori in smučarski skoki v Planici.

Poleg tega bo ministrstvo za finance sprostilo proračunske rezerve za nabavo osebne zaščitne opreme. Naročili bodo pol milijona kosov zaščitnih mask.

»Vsi potniki, ki bodo prečkali Republiko Slovenijo bodo preko SMS sporočila obveščeni o preventivnih ukrepih, ki veljajo v Sloveniji v zvezi s koronavirusom. V vsa gospodinjstva bomo preko pošte Slovenije distribuirali tiskane letake z navodili o ukrepanju v zvezi z virusom, splošno zapiranje vrtec in šol pa zaenkrat po ocenah stroke in nacionalnega sveta zaenkrat še ni potrebno. Te se bo zapiralo po presoji in pojavu okužb na posameznem področju,« je navedel minister.

Inšpekcijska služba ministrstva zdravje bo vzpostavila dežurno služno 24 ur na dan sedem dni v tednu ter na terenu izdajala odločbe o kršiteljem odredbe o prepovedi zbiranja na prireditvah javnih prostorih. Odredba, kot je dejal, se bo spremenila, tako da se meja iz 500 zniža na 100 obiskovalcev. Ukrep se znaša predvsem na organizirane prireditve, kjer se naenkrat zbere toliko ljudi.

